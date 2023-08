Filiano, Torna l’atteso appuntamento con Filiano Music Live

Lunedì 14 agosto alle ore 21:00 in Piazza SS Rosario a Filiano, si terrà la dodicesima edizione di Filiano Music Live organizzato dall’Associazione Pro Loco di Filiano con il patrocinio del Comune di Filiano, APT Basilicata, Regione Basilicata e UNPLI Basilicata.

Filiano Music Live nasce nel 2011 con l’intento originario di rappresentare una vetrina di lancio per tutti i ragazzi che coltivano la loro passione musicale in privato, senza mai avere avuto la possibilità di esprimersi e mostrare il proprio valore pubblicamente. Nel corso degli anni si sono alternati diversi artisti, ognuno con il proprio genere e la propria personalità, tanto da far diventare Filiano Music Live uno degli appuntamenti più attesi dell’estate filianese.

Quest’anno sul palco della storica e suggestiva piazza SS Rosario, ci saranno diverse generazioni di artisti che metteranno insieme le loro esperienze e peculiarità musicali per uno spettacolo unico e da non perdere.

La jam session sarà guidata dal gruppo storico filianese Apogeo, a cui si affiancheranno i giovani artisti Katia, Duo19 e Baku.

I cantanti si esibiranno in un ampio repertorio che ripercorrerà la storia della musica pop italiana, dai Nomadi a Lucio Battisti, fino ad arrivare a Tananai. Solo per citarne qualcuno.

Presentatori d’eccezione della serata saranno Mariacarmela Santoro e Vitantonio Pace.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.