Incontri con la Scuola per conoscere la Biblioteca comunale e promuovere libri e lettura.

Dalla convinzione che la lettura ha un ruolo decisivo nella formazione culturale di ogni individuo e che per poter evitare la disaffezione alla lettura, troppo spesso riscontrata tra i bambini e i ragazzi, occorre facilitare l’incontro con i libri nella fase pre-adolescenziale, nasce il laboratorio didattico

“Alla scoperta della Biblioteca”, che la Biblioteca comunale di Filiano ha inteso proporre alle scuole del territorio.

Il laboratorio prevede un incontro di circa 2 ore in cui l’operatore di biblioteca Vito Sabia spiega come si utilizza la biblioteca e quali sono le regole per una convivenza felice tra i libri, scaffali e lettori.

Segue un breve intervento di lettura animata ad alta voce di un racconto sul tema della biblioteca, a cura degli operatori volontari di Servizio civile Pro Loco. Ciascuna visita si conclude con l’importante fase del prestito, a cui i bambini e i ragazzi (e gli insegnanti) possono accedere liberamente.

Il primo incontro si terrà il 21 aprile 2022 alle ore 9.30: ospiti gli alunni delle classi 1ª, 2 ª e 3ª della Scuola Primaria. Mentre il 22 aprile alla stessa ora, saranno ospitati gli alunni delle classi 4ª e 5ª.

«L’intento – dichiara Vito Sabia, coordinatore dell’iniziativa – è quello di facilitare l’incontro tra gli studenti e i libri, presentando i servizi e le attività che la Biblioteca di Filiano offre anche agli utenti più piccoli».

L’iniziativa è organizzata dalla Biblioteca comunale di Filiano e dalla locale Pro Loco in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Federico II di Svevia” Avigliano frazioni-Filiano e con il patrocinio del Comune di Filiano