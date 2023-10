Filiano (PZ) aderisce al programma Creative Communities 2023

C’è anche Filiano tra i comuni aderenti al programma di residenze di co-creazione “Creative Communities” in memoria di David Sassoli promosso dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 e Open Design School, in collaborazione con il Polo Bibliotecario di Potenza, con il supporto de Lo Stato dei Luoghi e il Patto per la Lettura del Lagonegrese. Il progetto – giunto alla seconda edizione – ha preso il via lunedì 24 ottobre a Matera con l’incontro di presentazione dei professionisti e delle imprese culturali e creative selezionati, e proseguirà poi nei comuni di Latronico, Filiano, Balvano e Miglionico.

I professionisti Gabriella Mastrangelo, Marica Girardi, Liviano Mariella, Kedy Claudia Cellamare, Barbara Vecchione dal 4 all’11 novembre risiederanno a Filiano dove avranno la possibilità di conoscere da vicino il territorio, le sue caratteristiche e peculiarità. L’obiettivo dell’intero progetto è quello di sviluppare un modello di presidio culturale, a scala regionale, con al centro una biblioteca attraverso un processo di co-creazione con le comunità ospitanti.

«Si tratta di un’importante occasione di promozione e sviluppo del nostro territorio. – afferma il Sindaco di Filiano, Francesco Santoro – La biblioteca comunale è uno dei luoghi elettivi della cultura filianese, nell’ambito del quale è possibile far crescere sinergie anche con le comunità circostanti.»

La biblioteca comunale di Filiano è una realtà consolidata, tanto che negli anni è diventata il punto di riferimento culturale del paese. L’Associazione Pro Loco gestisce la biblioteca dal 1998 tramite una convenzione con il Comune di Filiano e il suo patrimonio librario attualmente supera i dieci mila volumi.

«La biblioteca comunale, gestita dalla pro loco di Filiano, è un luogo importante per l’intera comunità. – dichiara la Presidente della Pro Loco di Filiano, Maria Santarsiero – Per la nostra associazione è motivo di orgoglio ospitare, in collaborazione con l’amministrazione comunale, i professionisti selezionati per questo progetto.»

Lunedì 6 novembre nel centro sociale “Prof. G. Lorusso” di Filiano, i cinque professionisti incontreranno la comunità per presentare il loro progetto. Nel corso della residenza si svolgeranno attività e laboratori in biblioteca e incontri educativi con la scuola.

