Filiano intitola una strada in memoria dell’illustre cittadino Avv. Donato Antonio Pace

Sabato 13 aprile 2024 sarà intitolata una via di Filiano in memoria dell’illustre cittadino Avv. Donato Antonio Pace, in occasione del decennale della sua morte. L’iniziativa proposta dall’Associazione Pro Loco di Filiano, da subito accolta anche dall’Amministrazione Comunale, ha lo scopo di commemorare il concittadino che con il suo operato ha dato lustro all’intero territorio di Filiano. «La proposta di intitolare all’Avv. Donato Antonio Pace una strada nel nostro comune è scaturita dalla sua profonda vicinanza alla comunità filianese» dichiara la presidente dell’Associazione Pro Loco di Filiano, Maria Santarsiero. L’Avvocato Pace, noto in paese e tra gli amici come Tuccino, si è distinto all’interno della comunità filianese non solo per professionalità e competenza ma anche per i tratti umani, etici e morali che hanno qualificato la sua azione, avendo tra l’altro ricoperto la carica di Sindaco del Comune di Filiano per due mandati consecutivi dal 1993 al 2000. Avvocato penalista del foro di Potenza dal 1965, nel 2014 a distanza di pochi mesi dalla sua morte è stato insignito dall’Ordine degli Avvocati di Potenza della “Toga d’Oro alla memoria”. Dal 2004 al 2007 ha ricoperto l’incarico di Consigliere Nazionale Forense. È stato Presidente della Fondazione per gli Studi giuridico-economici e socio-politici “Emanuele Gianturco” di Avigliano. Esponente del partito socialista italiano, è stato candidato al Senato nel Collegio di Potenza nel 1992. Nel corso della dodicesima legislatura (1994-1996) viene eletto deputato con il gruppo parlamentare Progressisti-Federativo eletto in Basilicata nel Collegio 2 (Melfi) su designazione del Psi. A Montecitorio è stato membro della Giunta per le autorizzazioni a procedere e della II Commissione di Giustizia, nonché del Comitato Parlamentare per i procedimenti d’accusa. È stato, inoltre, tra i firmatari della proposta di legge “Norme contro la violenza sessuale” presentata il 23 maggio 1995 e approvata con Legge n. 66 il 15 febbraio 1996. La manifestazione avrà inizio alle ore 9:30 con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di San Giuseppe in Piazza S.S. Rosario, al termine della quale si procederà all’intitolazione della strada presso Rione Pace. Successivamente, nel Centro Sociale “Prof G. Lorusso” si svolgerà un momento commemorativo con i saluti del Sindaco di Filiano, Dott. Francesco Santoro e la Presidente della Pro Loco di Filiano, Avv. Maria Santarsiero. Interverranno anche il Presidente della Regione Basilicata Dott. Vito Bardi, il Senatore della Repubblica già Presidente della Regione Basilicata, Arch. Filippo Bubbico e il Presidente Ordine degli Avvocati Potenza, Avv. Francesco Bonito Oliva.

