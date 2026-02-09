Filcams Cgil: “Allarme per gli ultimi fatti verificati nella vicina Puglia. Maggiori controlli e più sicurezza per i lavoratori anche in Basilicata.” Il tour di FdI nelle questure.

Nel mentre un governo che insediato da oltre tre anni straparla -un giorno si ed un altro pure- di sicurezza e produce leggi e leggine spot a ridosso di ogni evento che gli consente di ripetere sempre lo stesso copione con molto fumo e niente arrosto, ecco che su una autostrada, in pieno giorno, una banda di malfattori rapina un portavalori sotto gli occhi esterrefatti degli automobilisti (alcuni dei quali messi in pericolo di vita). E’ la realtà -come sta accadendo anche su altri aspetti- si incarica di cancellare di colpo una narrazione fatta di proclami, chiacchiere e zero provvedimenti veri, come investimenti adeguati per un immediato sostanziale aumento delle forze di polizia a presidio del territorio, dotazioni strumentali e strutture, oltre che aumenti stipendiali.

Ed in merito alla vicenda di cronaca prima citata la Filcams CGIL di Potenza esprime “profonda preoccupazione per il gravissimo assalto armato avvenuto sulla Statale 613 tra Lecce e Brindisi, dove un commando criminale ha attaccato un furgone portavalori della ditta Battistolli, incendiando mezzi e aprendo il fuoco, generando terrore tra lavoratori e automobilisti. Le ricostruzioni – spiegano il segretario generale Rocco Casaletto e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale Saverio Langone – parlano di mezzi posti di traverso e dati alle fiamme per bloccare la carreggiata, seguiti da esplosioni, colpi d’arma da fuoco e perfino un conflitto a fuoco con i Carabinieri intervenuti. Anche se non si registrano feriti, la gravità dell’episodio conferma l’estrema esposizione al rischio di chi opera quotidianamente in questo settore.”

Questo ennesimo episodio – continuano – dimostra come la sicurezza nel settore della vigilanza privata e dei servizi fiduciari non possa più essere un tema rimandato. La crescente violenza, l’organizzazione dei gruppi criminali e la frequenza degli assalti confermano che ci troviamo di fronte a una criticità strutturale. Gli operatori del comparto si trovano troppo spesso a lavorare in condizioni operative pericolose, prive delle tutele adeguate e con protocolli insufficienti rispetto ai rischi reali”.

Proprio per questo la Filcams CGIL ribadisce che “la sicurezza è già stata individuata come una delle priorità centrali della piattaforma per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale, presentata a Roma lo scorso 5 febbraio. Tale piattaforma mette al centro il rafforzamento delle misure di prevenzione, la revisione dei modelli organizzativi, l’adeguamento dei dispositivi di sicurezza e una formazione continua che risponda alle esigenze operative reali. Il settore non può più tollerare ritardi, sottovalutazioni o soluzioni parziali: la sicurezza dei lavoratori deve diventare un impegno concreto e verificabile”. Casaletto e Langone chiedono, pertanto “con forza alle istituzioni, alle associazioni datoriali e alle imprese del comparto di assumersi pienamente le proprie responsabilità. Occorre un confronto serio e immediato, capace di tradursi in interventi concreti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose, sicure e compatibili con l’elevata rischiosità del settore. La tutela dei lavoratori non può essere considerata un costo o un adempimento formale, ma un dovere imprescindibile.”

E a conferma di quanto scrivevamo all’inizio di questo articolo ecco a seguire una nota odierna di Fratelli d’Italia in tour presso le questure lucane per esprimere “vicinanza e rispetto per le donne e gli uomini della Polizia di Stato”. “Una visita istituzionale -si spiega- per manifestare solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, quotidianamente impegnati nella tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, anche in contesti complessi e ad alta tensione. Con questo obiettivo Fratelli d’Italia Basilicata ha promosso una serie di incontri presso le Questure lucane, alla luce dei gravi episodi di violenza verificatisi a Torino, che hanno visto operatori di Polizia aggrediti durante servizi di ordine pubblico e costretti a ricorrere alle cure ospedaliere. Mercoledì scorso una delegazione del partito, guidata dal coordinatore regionale Piergiorgio Quarto e composta da dirigenti territoriali, ha fatto visita al Questore di Potenza, Raffaele Gargiulo, per esprimere il sostegno politico e umano di Fratelli d’Italia alle Forze dell’Ordine. Nella giornata di domenica 8 febbraio, una diversa delegazione del partito, anch’essa guidata dal coordinatore regionale, ha incontrato il Questore di Matera, Davide Della Cioppa, di recente nomina, rinnovando la piena solidarietà a chi opera quotidianamente per garantire legalità, sicurezza e rispetto delle regole sul territorio. Con queste iniziative Fratelli d’Italia Basilicata ribadisce la propria vicinanza alle Forze dell’Ordine e il riconoscimento del ruolo essenziale che svolgono a presidio della sicurezza e della convivenza civile.” Parole, parole, parole…per carità sempre buone da dirsi. Ma da una forza che governa da tre anni e che, ripetiamo, si professa come la più vicina alle forze dell’ordine ci si aspetta che porti in queste questure notizie circa la totale copertura degli organici. Magari un aumento degli stessi. Mentre solo poche settimane fa ci si è vantati di una ventina di unità in più che -come è stato prontamente rilevato dai sindacati di categoria- non servono a coprire nemmeno il turn over.