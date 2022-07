Filca cisl: Pnrr? Evitiamo che il ‘treno” finisca su un binario morto

Se anche a livello nazionale, nonostante le rassicurazioni sul rispetto rispetto dei tempi di appalto (fine anno) cantierizzazione ( 2023) e conclusione rendicontazione delle opere per il 2026, si manifesta apprensione sulla ”certezza” che il BelPaese vincerà la scommessa della realizzazione delle opere pubbliche previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche in Basilicata si è sulla stessa lunghezza d’onda. E con una preoccupazione in più, viste le esperienze passate, e la oggettiva carenza di professionalità e organismi in grado programmare, cantierizzare e monitorare la esecuzione delle opere pubbliche : dalla manutenzione del territorio, di strade, edifici alle realizzazione ex novo. Preoccupata è la Filca Cisl di Basilicata, con una nota e una dichiarazione del segretario regionale Angelo Casorelli. Una cascata di milioni di euro, che rischiano di restare sul conto corrente se non si saprà essere concreti e operativi. Vecchio problema. Il sindacato, e i cittadini, ci hanno fatto il callo e sono come San Tommaso: credono in quello che vedono. Contano i fatti. E allora rimbocchiamoci le maniche, se non si vuole -per esempio- che le opere ferroviarie finiscano su un binario morto.



RETE FERROVIARIA BASILICATA, CASORELLI (FILCA-CISL): “LE RISORSE A DISPOSIZIONE SONO UN TRENO DA NON PERDERE PER PORTARE VANTAGGI ECONOMICI E SOCIALI A TUTTI I CITTADINI LUCANI”

“In Basilicata sta passando un treno che sarebbe dannosissimo perdere: mi riferisco alle ingenti risorse per potenziare il sistema ferroviario regionale, un’occasione forse irripetibile per consentire di ridurre i tempi di viaggio e di rilanciare l’economia lucana”. Lo ha dichiarato Angelo Casorelli, segretario generale della Filca-Cisl Basilicata. “Nella nostra regione – spiega – sono in arrivo 322 milioni di euro per le infrastrutture e la mobilità e insistono tratte importanti, con finanziamenti davvero significativi previsti dal Pnrr: l’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, il già programmato collegamento ferroviario Ferrandina-Matera La Martella e l’elettrificazione del tratto Potenza-Melfi. Il primo lotto della nuova linea di Alta Velocità da Salerno a Reggio Calabria, ad esempio, interesserà anche la Basilicata perché riguarda i 40 chilometri da Battipaglia a Romagnano, che si innesteranno sulla tratta già esistente fino a Potenza. Questa prima parte di lavori – sottolinea Casorelli – consentirà una riduzione dei tempi di viaggio dal capoluogo lucano fino al comune della piana del Sele di oltre 20 minuti, e di fatto segnerà anche l’avvio degli interventi di potenziamento della direttrice Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, per la quale nel Pnrr sono previsti 1 miliardo e 700 milioni di euro. L’alta velocità non può rappresentare un’altra occasione mancata per il nostro territorio. Avvicinare la Basilicata alle regioni settentrionali, accorciare il divario tra Nord e Sud, avere un’Italia sempre più connessa, non possono che portare benefici al nostro territorio. Mai come ora, però, abbiamo bisogno di una classe dirigente politica all’altezza della gestione di questi fondi. Anche in Basilicata noi come Filca-Cisl – spiega il segretario generale della categoria – non solo non saremo semplici spettatori in questa partita, ma vogliamo giocare da protagonisti, perché è importante che sui tavoli concertativi il sindacato debba svolgere un ruolo importante. Insomma, abbiamo il dovere di prendere questo treno e rafforzare così il rilancio della Basilicata, garantendo la mobilità sostenibile e portando così benefici non solo economici ma anche sociali a tutti i cittadini lucani”.