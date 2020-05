Se dovesse venirvi voglia di contattare Antonio Serravezza per domani, 21 maggio, all’ora di pranzo mettetevi in coda…perchè per un’oretta buona sarà nella mani di Figaro a darsi una sistemata a chioma e baffi, se deciderà di far andare rasoio, pettine e forbici. Lui come tanti concittadini e concittadine che hanno atteso la lunga ”quaresima” del confinamento (il termine in italiano c’è e va usato) domiciliare per tornare nelle sale da barba, dalla parrucchiere o dalle estetiste per la cura del corpo e dell’immagine. E poi, diciamolo tutta, la visiti ai ”saloni” è un momento di socialità tutta italiana per scambiare quattro chiacchiere e per dar corpo ai ‘si dice’ e per chiedere ”che si dice?” su questo o quell’argomento, magari a voce bassa. Ma con i social addio ”privacy”. Per cui riservatezza. Termine che di questi tempi : dalla fase 2 alla fase 3 fa rima con sicurezza…



LA VIGILIA DI ANTONIO….

A Matera boom di prenotazioni per barbieri e parrucchieri. Tutto esaurito per almeno quindici giorni. Lunedì scorso mi son svegliato con il desiderio di tornare alla normalità almeno per la mia capigliatura. Sorpresa. Come mi sono affacciato sulla porta già sono stato bloccato e con professionalità rimandato, per appuntamento a giovedì alle 13. Ma è l’ora del pranzo, no dei capelli. La cosa che mancava di più ai materani era il barbiere, per le donne il parrucchiere. Lo dimostra il boom di prenotazioni nei saloni, via telefono, social e WhatsApp. Era una delle attività che più si erano lamentate ma alla fine sembra che sia quella privilegiata dai bisogni di tutti noi. Per le prossime due settimane e oltre, le agende di coiffeur e Barbieri sono già piene di appuntamenti. Difficile trovare un posto libero. I saloni si sono organizzati con gel sanificante per le mani, guanti e termometro per misurare la temperatura ai clienti prima di farli entrare. Bello ricominciare, dicono tutti, anche se mancano le vecchie abitudini come prendere il caffè con i clienti, leggere i giornali, discutere di sport, data ai vecchi clienti, quelli abituali. Questo è il protocollo del virus a corona e c’è ne dobbiamo fare una ragione di vita!