Fieri e motivati i carabinieri dell’Anc di Matera al raduno di Ostia

Per qualcuno era la prima la volta, per altri un appuntamento da non mancare , rinnovati per tanti anni ma per i carabinieri in congedo iscritti all’Associazione di Matera, guidata da Felice La Padula, la commozione non è mancata…quasi fosse il giorno del giuramento quando assicurarono fedeltà all’Arma e al Paese. La partecipazione dei militari in congedo , delle ”Benemerite” e dei gruppi di volontariato che animano le sezioni al XXV raduno nazionale di Ostia ( Roma) è stato anche questo, mentre sfilavano- in piazza dei Ravennati- davanti alle Autorità e una folla di gente che ha confermato il forte legame con l’Arma da sempre ”nei secoli fedele”.



E i nostri della sezione di Matera, con la delegazione della Basilicata, ha ben figurato e mostrato efficienza e impegno in una realtà regionale che comprende 10 sezioni, 1377 soci e 8 nuclei di volontariato. E da Ostia ci è giunta l’eco che gli ex carabinieri, con le Benemerite, e i volontari hanno sfilato bene alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto e del Comandante generale dell’Arma Teo Luzi, che hanno apprezzato il lavoro portato avanti gli associati della Città dei Sassi.



”Siamo stati applauditi e apprezzati- hanno detto gli associati- anche per come sono state indossate le divise in maniera impeccabile, segno di vera appartenenza a un sodalizio che mantiene vivi i valori dell’Arma”. Per tutti desiderio e impegno a partecipare al prossimo raduno, come per Pasquale e Lilly, alla prima per un evento ”indimenticabile” di portata nazionale.