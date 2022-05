Loro c’erano a Cuneo, con tanto di striscione della sezione di Matera, per il 69° raduno nazionale dei Bersaglieri, salutati dalla simpatia e dal calore delle migliaia di persone, che hanno seguito a Cuneo la sfilata di gruppi e fanfare. lungo il percorso che da via Roma ha attraversato piazza Galimberti, corso Nizza fino a Piazza Europa. Una festa cremisi, che ci ha ricordato l’ospitalità che Matera e la Basilicata seppero offrire, e con un notevole sforzo organizzativo, per il raduno del 2019. Ora l’arrivederci all’anno prossimo per il 70° raduno a La Spezia.