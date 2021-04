Grandi aspettative per la riapertura in sicurezza, graduale, scaglionata delle attività produttive a partire dal 26 aprile e così fino al 1 luglio, ma non c’è assoluta certezza sulla programmazione di grandi eventi come la Fiera del mobile a Milano e la cosa per le aziende del settore desta attese e preoccupazione. Tutto è legato alla immunità di gregge non solo in Italia, ma anche negli altri Paesi dove l’epidemia è stata affrontata in maniera diversa e con risultati diversi. Chiudere un occhio o tutti e due…per far girare comunque l’economia? Antonio Serravezza che gli occhi ce li ha ben aperti, e senza limiti di fuso orario, su quanto accade nel mondo spinge per una risposta e per certezze, che occorrono altrimenti non si può programmare. E come tanti attende lumi dal Governo, dal generale Francesco Paolo Figliuolo e dal protettore dei mobilieri che a Cantù è san Fiorenzo Cattaneo e nel resto del BelPaese San Giuseppe artigiano. Un po’ di pazienza, benedetto figliuolo…



PAZIENZA PER LA FIERA DI MILANO

Via libera a tavolini, ombrelloni e pedane sui marciapiedi e senza tasse aiutano la ristorazione. Il Salone del Mobile di Milano si farà a settembre?

In moltissime città turistiche italiane bar, pizzerie e ristoranti non pagheranno l’occupazione del suolo pubblico per tavoli, sedie, ombrelloni e dehors. Esempio da seguire e che la Giunta del Comune di Matera non ha ancora approvato per la riapertura di ristoranti e dei locali cittadini stabilita dal Governo centrale per lunedì 26 aprile. Norme che saranno decisive per la ripresa delle attività di ristorazione e della vita comune.

Quindi con il ritorno delle zone gialle i ristoranti potranno riaprire, non solo a pranzo, ma anche a cena, purché il locale abbia tavoli all’aperto.

Dal 26 aprile apriranno in presenza al 100% tutte le scuole in zona gialla e arancione. Con il crono programma delle vaccinazioni previste dopo i ristoranti, dal 15 maggio riapriranno le piscine e le spiagge, mentre dal primo giugno le palestre.



Un’altra importante notizia è la ripresa delle fiere e degli eventi dal primo luglio. Quest’ultima data e’ molto importante per il nostro territorio anche se parzialmente perché la festa del 2 luglio è già stata impacchettata è rimandata al prossimo anno da una ordinanza locale del Sindaco. Ci sarà un ripensamento? Per ultimo le fiere. Il comparto del mobile imbottito ha la possibilità di partecipare al Salone del Mobile di Milano che è stato spostato dal mese di aprile a settembre. La voglia di partecipare è grande ma i clienti stranieri potranno venire in Italia senza problemi? Funzionerà la green card o avranno l’obbligo di isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria per cinque giorni ed effettuare al termine dell’isolamento obbligatoriamente un nuovo test molecolare o antigienico? È veramente difficile pensare ad una soluzione. L’investimento da parte degli espositori è notevole per non ottenere risultati utili a ricoprire le notevoli spese. Le associazioni dovrebbero intervenire per favorire le aziende materane per, necessariamente, rimandare l’evento al prossimo anno.