Fiera del Levante di Bari: non gradita Israele, causa genocidio in atto.

In coerenza con quanto deciso dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari, l’Ente fieristico ha deciso che Israele non potrà partecipare alla Fiera del Levante 2025 in programma come sempre a Bari, dal 13 al 21 settembre. La motivazione della Nuova Fiera del Levante è stata quella di avere “accettato l’invito formale del sindaco di Bari, Vito Leccese, di non far partecipare Israele alle attività fieristiche, istituzionali ed economiche”. Infatti, l’amministrazione cittadina aveva dichiarato con nettezza di ritenere “non gradita la partecipazione in qualsiasi forma dello Stato di Israele o di suoi rappresentanti fino a quando non porrà fine all’intervento militare nella Striscia di Gaza e alla sistematica violazione di diritti umani della popolazione civile“. Ovviamente, una tale scelta non poteva non provocare reazioni da parte di chi non ha mosso un dito contro le efferatezze che sta compiendo il governo israeliano. Come il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri che ha non ha fatto di meglio che lanciare la solita accusa di antisemitismo: “Il Comune condotto dalla sinistra e dal pessimo Leccese è in preda a un attacco di autentico antisemitismo“. Ricevendo una immediata replica dallo stesso sindaco Leccese: “Gasparri che mi accusa di antisemitismo è una specie di grottesco cortocircuito della storia. L’esclusione di Israele non ha nulla a che vedere con il popolo israeliano. È solo un piccolo, doveroso gesto simbolico di protesta nei confronti del governo Netanyahu, responsabile della morte di 60mila esseri umani e dell’annientamento per fame di un popolo intero. Quanto alle lezioni di tolleranza da un nostalgico del fascismo, ringrazio il senatore Gasparri ma credo di poterne farne a meno“.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.