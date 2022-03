Si chiama “Una torcia per la pace” l’iniziativa a cui parteciperà la Fidas Basilicata che inizierà il suo percorso lucano nella città di Maratea alle ore 11 del prossimo 12 marzo e sarà accolta dagli agenti della Polizia Penitenziaria, guidati dalla referente regionale per l’iniziativa, Marisa Di Pierro. Partita da Milano lo scorso 21 dicembre, la torcia per la pace, è accompagnata da una staffetta di agenti della Polizia Penitenziaria in bicicletta e toccherà diversi luoghi della Basilicata prima di proseguire il suo viaggio. “Assume un significato ancora più forte in questo momento storico”, ha dichiarato l’ispettore di Polizia Penitenziaria Marisa Di Pierro, “visto il conflitto nel cuore dell’Europa che affligge il popolo ucraino. L’iniziativa promossa dal dirigente del carcere di Milano-Opera Amerigo Fusco, è stata accolta con entusiasmo in tutta Italia. In ogni tappa la torcia è accompagnata da cicloamatori e si propone l’obiettivo di diffondere i valori della pace, della solidarietà e dell’ecosostenibilità. In Basilicata ci accompagna Fidas Basilicata e proprio il 12 marzo, faremo tappa a Brienza dove si trova il Santuario Regionale del Donatore di Sangue, nella Chiesa del Crocifisso. Come in tutta Italia e in ogni tappa, anche a Brienza consegneremo una Croce, verrà benedetta la torcia da Don Beniamino Cirone, che alle 17:30 officerà la Santa Messa nella Chiesa della Ss. Annunziata. La condivisione dei valori con Fidas Basilicata ci permetterà di affiancare la promozione dei corretti stili di vita e della condivisione, che sono alla base del gesto del dono del sangue”. Marisa Di Pierro, oltre ad essere ispettore della Polizia Penitenziaria, è infermiera volontaria che opera in diverse associazioni ed è responsabile, da oltre 15 anni, del Gruppo di Donatori di Sangue Fidas Polizia Penitenziaria di Potenza e Melfi. “Un’occasione di riflessione importante a cui non ci siamo sottratti per continuare a operare come costruttori di pace e solidarietà nella nostra terra”, il pensiero del Presidente di Fidas Basilicata, Pancrazio Toscano. L’accoglienza delle sezioni Fidas prosegue e, il 16 marzo alle 15:30, la torcia per la pace arriverà a Potenza, dove un corteo in bici transiterà da Potenza Ovest fino a Piazza Don Bosco. L’arrivo a Matera è previsto per giovedì 17 nei pressi della Chiesa di San Francesco. Tappe intermedie con il sostegno di Fidas Miglionico e Fidas Irsina per poi giungere a Melfi prima di ripartire per la regione Puglia.