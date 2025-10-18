FIDAS POTENZA: GIORNATA DI RACCOLTA DI SANGUE STRAORDINARIA IN MEMORIA DI ANTONIETTA LABANCA

Fidas Potenza promuove una Giornata di raccolta di sangue straordinaria in memoria di Antonietta Labanca, scomparsa prematuramente a 58 anni e cuore pulsante della sezione di cui era vicepresidente. Presso la Parrocchia Santa Maria della Speranza di Bucaletto, il prossimo 19 ottobre dalle 8:30 alle 12:30, i volontari di Fidas Potenza hanno voluto un momento di ricordo della compianta Antonietta con un gesto a lei molto caro, in quanto si è prodigata molto per promuovere la donazione del sangue, chiamando tutti a raccolta con una giornata di donazione. Con lo slogan “Partecipa alla raccolta, trasforma il dono in speranza” tutto il senso della testimonianza della vita stessa di Antonietta. Era lei stessa donatrice di sangue dal 2011, solo poco tempo fa aveva raggiunto il traguardo delle 40 donazioni effettuate. Vicepresidente della stessa sezione dal 2016 ha saputo coinvolgere un gran numero di donatori. Cresciuta a Moliterno, si è trasferita a Potenza dove si è subito fatta notare per il suo smisurato amore per il prossimo, con un impegno costante nelle attività parrocchiali, in particolare nel suo ruolo di catechista per i ragazzi in preparazione per ricevere la Prima Comunione e come volontaria di Fidas. Un esempio di accoglienza e di inclusione che la vede sempre protagonista nel coinvolgimento degli altri. Si racconta che non perdeva occasione per promuovere il dono del sangue come gesto volontario e gratuito, e anche quando andava a scuola a prendere i figli all’uscita, invogliava i genitori dei compagni a compiere il prezioso gesto. Un vero e proprio punto di riferimento per la comunità che ha lasciato una ricca testimonianza che oggi può rivivere nel gesto concreto dei suoi amati donatori di sangue.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.