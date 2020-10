Sicurezza, legalità e donazione accomunate in un unico grande appuntamento diviso in due parti promosso dalla Fidas Grassano il 14 ottobre 2020.

La giornata è stata suddivisa in due momenti, in mattinata in piazza purgatorio con la partecipazione delle classi 5 della scuola primaria e delle classi terze della secondaria di primo grado, ci saranno dei corsi di Educazione Stradale curati dalla Polizia di Stato con il Pullman Azzurro, autobus didattico della sezione Stradale di Brescia, alcune Volanti della Questura di Matera e due Moto e un’ auto della sezione Stradale di Matera, ed infine la Lamboghini della sezione Stradale di Roma. L’evento è chiuso al pubblico e a turno, nel rispetto dei protocolli anti Covid, i ragazzi saranno protagonisti attivi di un percorso didattico curati dagli agenti della strada completo di norme e codici e soprattutto apprenderanno consigli utili quando vivono la strada per evitare pericoli ed incidenti. Il secondo appuntamento alle ore 18.00 presso l’Auditorium della Pace con un convegno conclusivo della giornata con la presenza , nelle vesti di relatori, del Questore di Matera dottor Luigi Liguori del Ten. Col. Nicola Roberto Lerario Comandante Provinciale dei Carabinieri e del presidente del Consiglio Regionale Carmine Cicala. “ Non potevamo festeggiare il decennale del progetto Vigile per un Giorno “ ha commentato Carlo Loiudice presidente Fidas Grassano “ con questo bellissimo evento grazie alla grande disponibilità della Polizia di Stato. Vigile per un giorno vede coinvolti ormai da 10 anni gli alunni delle classi quinte nel ruolo del vigile davanti i cancelli della scuola. Impara i pericoli della strada evita gli incidenti per non rincorre lì emergenza sangue, questo il tema portante del progetto che quest’anno si arricchisce ulteriormente di nozioni aggiuntive. Una sinergia d’intenti associazionismo, Enti, Istituzioni, scuola e famiglie tutti per un unico obiettivo migliorare la qualità della vita per se e per gli altri. Un ringraziamento ai volontari che si sono adoperati per la buona riuscita dell’evento, al questore di Matera che ha sostenuto tale iniziativa e tutti gli uomini della Polizia di Stato, all’Amministrazione Comunale di Grassano con la Polizia Locale e al Comandante della Compagnia di Tricarico Capitano Antonio De Rosa”. In mattinata ci sarà una giornata straordinaria di donazione sangue nell’Autoemoteca associativa.