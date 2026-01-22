Fidas Basilicata anche nel 2025 ottimi numeri per la raccolta

Cresce la raccolta di sangue di Fidas Basilicata anche nel 2025 come annunciato nell’annuale conferenza stampa che si è svolta nella sede centrale a Piazza del Sedile a Matera, per raccontare i progetti, fare un bilancio rispetto alle donazioni dell’anno appena trascorso, comunicare i progetti futuri, presentare l’adesione al logo di Fidas Nazionale e il lancio del nuovo sito web.

La presidente regionale Isabella Cammarota ha presentato i dati di raccolta dell’ultimo anno che registrano un costante incremento, così come avviene negli ultimi anni, con una maggiore concentrazione nella crescita della raccolta di plasma che registra + 17,56% nel 2025 rispetto all’anno 2024. Questo incremento è frutto dell’impegno assunto dall’associazione Fidas Basilicata rispetto al rinnovo del Progetto Plasma attuato con la Regione Basilicata, il Centro Regionale Sangue e le altre associazioni del territorio nelle annualità 2023-2024. A dicembre è stato siglato il nuovo accordo che prevede un ulteriore incremento nella raccolta nel periodo dicembre 2025 – novembre 2026. Fidas Basilicata si è già attivata per programmare più giornate di raccolta miste (sangue intero e plasma) in tutto il territorio regionale.

“Già da settembre è attiva una nuova autoemoteca che può più facilmente raggiungere le nostre sezioni nei territori e abbiamo ottenuto dal Centro Regionale Sangue altri 2 separatori cellulari per la raccolta del plasma”, ha dichiarato Cammarota, “Queste sono l’espressione di azioni concrete che ci consentono di crescere. Se in parallelo, la raccolta di sangue intero ha registrato una lieve flessione (- 4%), questo non genera preoccupazione, poiché siamo sempre a stretto contatto con il sistema trasfusionale regionale al quale garantiamo un costante dialogo per sopperire ad eventuali carenze o a specifiche richieste di gruppi sanguigni. Stiamo puntando ad una raccolta sempre più consapevole e di qualità che possa garantire ciò che serve quando serve. La Basilicata è nel progetto Plasma da marzo 2023 e questo comporta una sorta di compensazione tra il conferimento di plasma e la realizzazione dei farmaci plasmaderivati con evidenti vantaggi ed economia per il Servizio Sanitario Regionale. Ricordiamo che i farmaci plasmaderivati sono spesso farmaci salvavita somministrati per numerose patologie come malattie oncologiche, immunodeficienze, neuropatie, emofilia. Continueremo a promuovere la formazione dei nostri volontari, del personale sanitario e dei dirigenti per un volontariato sempre più attento alle reali esigenze sociali e all’evoluzione del terzo settore”.

La fine del 2025 ha già visto la nascita di una nuova sezione Fidas nel Comune di Balvano e nel 2026 si punta ad una ulteriore presenza sul territorio lucano, incrementando anche l’attività di piccole sezioni che stanno facendo la differenza in entrambe le province, e che, nonostante lo spopolamento e la sempre minore presenza di giovani, riescono a garantire numeri di raccolta che vanno ben oltre le medie nazionali come ad esempio Calciano, Barile, Galaino, Muro Lucano, Rotondella, oltre al costante apporto delle sezioni più grandi di Potenza, Irsina, Bernalda e Scanzano.

Quest’anno, con le parole del consigliere nazionale Pancrazio Toscano, già presidente Fidas Basilicata dal 2016 al 2024 Fidas Basilicata annuncia anche l’adesione completa al logo di Fidas Nazionale, che è stato

depositato ufficialmente lo scorso 2 maggio 2025 in occasione del 65° anno dalla fondazione. Per Fidas Basilicata la storia è iniziata nel 1979 con l’associazione A.D.Vo.S che negli anni è cresciuta e si è consolidata fino all’adesione nel 1996 alla Federata di Fidas Nazionale. Anche Fidas Nazionale è stata in costante crescita i tutti questi anni accogliendo numerose realtà locali, ma oggi più che mai si sente l’esigenza di una unitarietà non solo di intenti e di valori, ma anche di immagine. Un segno che rappresenta il volontariato del sangue etico, gratuito e responsabile. È così che d’ora in avanti si utilizzerà il logo rosso di Fidas, con l’aggiunta del nome della federata Basilicata e con le declinazioni locali.

In ultimo è stato presentato il nuovo sito web che, insieme ai canali social già attivi, costituisce non solo una fonte di informazioni rispetto alla raccolta di sangue e plasma e alla storia di Fidas Basilicata, ma sarà anche una piattaforma in crescita sempre più ricca di servizi che semplificheranno le prenotazioni e le interazioni tra donatori attivi, potenziali donatori e la realtà associativa.

