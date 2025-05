FIDAS Barile: “Una Rosa per la Pace”

In occasione della giornata dedicata a Santa Rita, Santa delle cause impossibili, la sezione FIDAS di Barile ha promosso l’iniziativa “Una Rosa per la Pace”, un gesto concreto per diffondere un messaggio di speranza, solidarietà e coesione tra le comunità.

Grazie al parroco della comunità – Don Davide Endimione – la FIDAS ha potuto distribuire al termine della Santa Messa in onore di Santa Rita da Cascia, Circa 100 rose, non semplici fiori, ma creazioni artigianali realizzate con passione e cura dal laboratorio creativo della stessa FIDAS Barile, recanti il messaggio di Papa Francesco “Santa Rita concedici la grazia di fare il bene’ .Ogni rosa donata ha rappresentato un invito a riflettere sull’importanza della pace, tanto nel mondo e nelle piccole realtà locali quanto in ogni contesto familiare e di prossimità . “Il mondo ha bisogno di pace. Con questa iniziativa vogliamo sensibilizzare le persone al valore della comunità, alla speranza e alla solidarietà. È questo il messaggio della FIDAS” – ha dichiarato Pasquale Volonnino, presidente della sezione FIDAS di Barile. L’iniziativa ha riscosso grande partecipazione e apprezzamento tra i cittadini, rafforzando il ruolo della FIDAS non solo come promotrice della donazione del sangue, ma anche come motore di iniziative sociali e culturali che mettono al centro il bene comune. Con “Una Rosa per la Pace”, la FIDAS Barile ha dimostrato ancora una volta che piccoli gesti, se mossi da valori autentici, possono accendere grandi significati.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.