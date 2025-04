Fida Pascolo: disponibili 71 ettari di terreno dell’ALSIA in agro di Abriola (PZ)

È stato pubblicato l’Avviso per la concessione e l’esercizio della fida pascolo su aree di proprietà dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA). I terreni che l’ALSIA intende concedere per l’esercizio del pascolo riguardano due lotti situati nel Comune di Abriola, per una superficie complessiva di circa 71 ettari. Il bestiame ammissibile al pascolo comprende bovini, equini, ovi-caprini e suini, e il numero di capi ammesso è determinato in Unità Bestiame Adulto (UBA), secondo gli indici di conversione stabiliti dalle normative vigenti.

Possono presentare richiesta di concessione al pascolo i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di allevamento del bestiame e che siano imprenditori agricoli professionali (IAP) titolari di partita IVA e iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio, i coltivatori diretti iscritti al registro delle imprese, le società agricole, le associazioni temporanee di scopo e le cooperative agricole e silvo-forestali. I richiedenti dovranno dimostrare, alla data di scadenza dell’avviso, di possedere un numero di capi compatibile con le UBA previste per il lotto di riferimento. La concessione della fida pascolo può essere rilasciata sia ai proprietari diretti del bestiame sia a coloro che, pur non essendolo, condurranno al pascolo gli animali purché autorizzati dal proprietario.

Non hanno diritto a ottenere la fida pascolo i soggetti che, alla data di scadenza dell’avviso pubblico, risultano debitori o morosi nei confronti dell’ALSIA, coloro nei cui confronti risultano accertate condotte illecite, violazioni normative o altre inadempienze, coloro che non posseggono i requisiti previsti dal regolamento e dall’avviso pubblico e i soggetti ai quali sia stato accertato il possesso di bestiame affetto da malattie infettive.

Il rilascio delle concessioni sarà regolato mediante apposito contratto, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e termine fissato al 31 dicembre 2025. Ogni richiedente potrà presentare istanza per un solo lotto; qualora però abbia già saturato il carico massimo ammissibile per il lotto richiesto, potrà presentare domanda anche per il lotto residuo, senza tuttavia godere delle stesse priorità. In caso di più domande per uno stesso lotto o di domande che includano più lotti, i concessionari saranno individuati applicando criteri di priorità basati sulla vicinanza dell’azienda zootecnica ai terreni dell’ALSIA, sul Comune di ubicazione del bestiame e sull’età del richiedente.

Sono esclusi dal pascolo, salvo casi di eccedenza di superficie, gli animali non stabulati nella Regione Basilicata e il bestiame transumante. Durante il periodo di concessione verranno effettuati controlli da parte di soggetti con qualifica di polizia giudiziaria al fine di verificare il rispetto delle disposizioni; eventuali violazioni comporteranno l’applicazione di sanzioni.

Il canone è stabilito in 34,20 euro per ogni UBA per anno, con aggiornamento sulla base degli indici di inflazione ISTAT. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 28 aprile 2025.

Per tutti i dettagli è possibile consultare il sito dell’ALSIA all’indirizzo https://eprocurement.alsia.it, nella sezione “Avvisi pubblici”. I richiedenti, prima di presentare la domanda, potranno, qualora lo ritengano necessario o opportuno, richiedere chiarimenti, informazioni o consultare la documentazione esplicativa relativa alle aree oggetto di fida pascolo (inclusi documenti catastali e cartografici, informazioni su accessibilità, viabilità, destinazione d’uso, UBA massime ammissibili e ogni altro elemento utile) presso l’Azienda Sperimentale dell’ALSIA “Pantano di Pignola”, situata in Contrada Pantano (PZ), telefono 0835.244640, oppure contattando il Responsabile del procedimento, Dott. Giovanni Vena, con sede a Pantanello di Metaponto, S.S. 106 Jonica, Km 448,2 – 75012 Bernalda (MT), telefono 0835.244258, email giovanni.vena@alsia.it.

