Prima l’abbiamo letta e ci ha fatto innamorare sin dalle prime righe, da domenica 21 febbraio 2021, la vedremo su Rai1 in prima serata nella serie televisiva “Le indagini di Lolita Lobosco” liberamente ispirata all’omonima serie di romanzi di Gabriella Genisi, pubblicata da Marsilio Sonzogno, che ha per protagonista Lolita Lobosco, vicequestore del commissariato di polizia di Bari.

Ma il dinamico personaggio, che nella fiction sarà interpretata dalla sensualissima Luisa Ranieri, ha mosso i suoi primi passi (rigorosamente su tacco 12) sulle chianche basaltiche di Matera esattamente nel 2009 quando per la prima volta la scrittrice pugliese Gabriella Genisi, all’ultimo momento trovò un posto alla “Borsa del libro” del Women’s Fiction Festival dove presentò il suo primo romanzo con protagonista il vicequestore Lolita Lobosco, “La circonferenza delle arance”.

Grazie a all’incontro con Maria Paola Romeo della “Grandi & Associati” nel 2010 il suo libro venne pubblicato da Sonzogno. Fu un successo.

Il Women’s Fiction Festival, lo ricordiamo, è un orgoglio tutto materano. Uno dei rari luoghi in Italia dove gli aspiranti scrittori hanno la possibilità di proporre i loro manoscritti a editor e agenti letterari nazionali ed internazionali.

Un modello che nel corso delle quindici edizioni ha consentito al Women’s Fiction Festival di scoprire talenti del calibro di Giuseppina Torregrossa, Cristina Cassar Scalia, Emilia Marasco, Francesca Vignali Albergotti, Flavia Borrelli, Giovanni Ziccardi e altri ancora.

Oggi quel successo letterario prende forma con le immagini nella serie diretta da Luca Miniero e scritta da Massimo Gaudioso, Daniela Gambaro e Massimo Reale, e prodotta da Rai Fiction, Bibi Film TV e Zocotoco con il contributo di Apulia Film Commission.

Diciamoci la verità, il cinema come la scrittura aiuta a sognare. E sognando sognando chissà che nei prossimi mesi quando sarà definitivamente operativa una rinnovata Lucana Film Commission non possa nascere una collaborazione con la vicina Apulia Film Commission e un una seconda serie de “Le indagini del commissario Lolita Lobosco” non possa seguire il caso la nostra simpatica Imma Tataranni- Sostituto Procuratore?

Intanto godiamoci la lettura del bellissimo ricordo della scrittrice e della sua esperienza nella città dei Sassi che la stessa Gabriella Genisi che ci ha voluto donare:

“Ci sono storie fatte di donne, e di incontri. Di opportunità, ma anche di visioni. Avevo letto del Women’s Fiction Festival di Matera in un magazine femminile e mi parve una bellissima opportunità.

Muovevo i primissimi passi nel mondo della scrittura e ignoravo completamente le difficoltà del mondo editoriale. Il suo essere per certi versi molto “maschile”. Al WFF mi sembrò di essere entrata in una dimensione colorata di rosa, accogliente ma al tempo stesso proiettata nel futuro passando per il mondo intero. Si parlavano tante lingue tra le iscritte, e non era un caso.

Fu lì che conobbi Mariateresa Cascino e Maria Paola Romeo della Grandi & Associati, le organizzatrici.

Una resta per me un importante riferimento culturale, l’altra divento’ già dopo una settimana la mia agente letteraria. Di fatto è lei che mi ha scoperta, che mi ha procurato i primi contratti letterari, e tutti gli altri. È lei che chiamo al telefono quando sono molto felice o molto delusa. (La vita da scrittore non è mai solo una passeggiata). Insomma, se domenica sera Lolita sarà su Rai 1 lo devo a queste due ragazze che nel 2009 credettero in me dal primo istante”.