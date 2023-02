“Fibra’’ carente ad Agna? Provate con il rap di “Fabri”

Bella cosa la parola innovazione, che serve per lavorare, divertirsi o per alcuni alienarsi nella dimensione social del web(tra hub e anglicismi) dimenticando che a pochi metri, e su un altro versante della città, quei servizi sono carenti o non è stato ancora ultimato l’ultimo tratto della posa della Fibra o ci sono problemi tecnico organizzativo, che saranno risolti quando sarà. La segnalazione che ci viene da Antonio Serravezza, pro sindaco senza portafogli nel comprensorio di Agna, Cappuccini e contrada San Francesco, parla – dati alla mano – di quello che non va, degli annunci fatti in passato e di quello che si prospetta, ma ancora non si vede.Si attendono ricadute a livello nazionale per uniformare e collegare impianti e risorse di Open Fiber (Enel) e Tim, che hanno piazzato un armadietto in ogni condominio. Investimenti autonomi da società a partecipazione statale. Per ora solo silenzi. Non resta che contattare un rapper che va per la maggiore come Fabri Fibra, nella foto in una intervista a Radio dee jay per l’ultimo lavoro. Chissà che una sua canzone non sblocchi la situazione..



LA SEGNALAZIONE DI SERRAVEZZA

Anni fa sui quotidiani c’era una pubblicità “La fibra raggiunge le antiche case di Matera”. La fibra c’è a Matera ma stranamente non copre tutta la città. Nella zona sud di Matera si è fermata a metà del Rione Agna e l’altra metà compreso tutto il Rione Le Piane si devono accontentare del vecchio sistema. Due parole che continuamente ricorre nelle offerte delle società telefoniche e che, ogni volta, l’operatore ci chiede l’indirizzo dell’utenza deve scusarsi perché non siamo serviti dalla fibra ottica ferma a qualche centinaio di metri.

Intanto le due parole “fibra casa” diventate con il passare degli anni un binomio sempre più comune per chi ha bisogno di una connessione internet non può utilizzare questa tecnologia.

Sui maggiori quotidiani nazionali si legge che Open Fiber sta provvedendo all’installazione della fibra, sia per utenze private che business e che affinché sia fattibile sta realizzando un’infrastruttura di rete in fibra ottica, su tutto il territorio nazionale, in accordo con i Comuni. Quindi il Comune di Matera non ha autorizzato la copertura totale della città e perché copre solo una parte della zona più popolata della città? Facendo una ricerca sul web si legge “ Il Comune di Matera è coperto dalla rete in fibra ottica. Più in dettaglio, la connessione FTTC raggiunge il 96% di abitazioni mentre la connessione FTTH raggiunge il 75%. L’ADSL copre il 100% del territorio comunale” grazie a Sorgenia Fiber, Telecom Italia e Vodafone”. Intanto una grossa fetta di cittadini non è raggiunta dalla fibra e qualcuno può dare delle spiegazioni per la copertura totale del territorio?