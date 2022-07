Fiamme ovunque. Grande impegno Vigili del Fuoco

Pomarico, Pisticci e altri centri del Materano interessati da incendi, alimentati dalle alte temperature. Non si fa in tempo a bonificare che le squadre dei Vigili del Fuoco sono costrette a ricominciare, come è accaduto a Pisticci, dove è stato necessario l’intervento di mezzi aerei. Anche nel pomeriggio fiamme a Pisticci, con il fronte degli incendi sviluppatosi su tre fronti. Nel complesso sono circa 100 gli ettari di macchia e boschi distrutti.