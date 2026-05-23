Fiamme in un appartamento ad Acquarium. Danni ingenti. Intervento dei Vigili del fuoco

Appena in tempo. E le squadre dei Vigili del fuoco, intervenute a Matera in via Pergolesi nel comprensorio di Acquarium, zona a nord di Matera, hanno impedito che le fiamme si propagassero all’intera palazzina. Danni ingenti e cause da accertare. Una persona è stata soccorsa da unità del ”118” perché colta da malore. L’invito, aldilà del caso specifico, e a controllare l’efficienza degli impianti domestici e a fattori che potrebbero essere causa di incendi o di altra tipologia di danni e disagi.

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LA NOTA DEI VIGILI DEL FUOCO

Incendio in un appartamento a Matera: intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco

Nella giornata odierna, 23 maggio 2026, intorno alle ore 10:50, la prima partenza dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Matera è intervenuta in via Giovanbattista Pergolesi per un incendio divampato all’interno di un appartamento situato al piano rialzato di una palazzina.

Grazie alla rapidità delle operazioni di soccorso, il personale VV.F. è riuscito a circoscrivere tempestivamente il rogo, impedendo che le fiamme potessero propagarsi alle altre unità abitative dello stabile o all’esterno.

I danni, sebbene ingenti, sono rimasti confinati esclusivamente all’interno dell’appartamento interessato dal sinistro.

Non si registrano feriti tra i residenti.

Una persona, colta da malore a causa dell’accaduto, è stata immediatamente presa in carico e soccorsa dal personale sanitario del 118, giunto prontamente sul posto.

Per i rilievi di rito, sono intervenuti sul luogo dell’evento anche i Carabinieri e la Polizia Locale