Fiamme Gialle sequestrano a Matera e Montescaglioso 4500 fuochi d’artificio

Operazione Capodanno tranquillo della Guardia di Finanza di Matera che ha sequestrato in alcuni esercizi commerciali, gestiti da cinesi, 4500 fuochi d’artificio illecitamente detenuti e commercializzati. Alcuni erano scaduti o privi di etichetta certificati autorizzativi e comunque illegalmente detenuti.



GUARDIA DI FINANZA MATERA: SEQUESTRATI 4.500 FUOCHI D’ARTIFICIO ILLECITAMENTE DETENUTI E COMERCIALIZZATI PER UN PESO COMPLESSIVO DI OLTRE 1.500 KG.

In vista dell’approssimarsi delle festività di fine anno, si intensifica ulteriormente l’attività delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Matera che, nel quadro del costante controllo economico del territorio, hanno potenziato l’azione di contrasto alla detenzione e vendita di artifizi pirotecnici.

In particolare, i finanzieri, nell’ambito di un’attività di servizio presso esercizi commerciali di Matera e Montescaglioso (MT), hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro circa 4.500 articoli pirotecnici contenenti circa 165 kg di massa attiva esplodente.

In particolare, il materiale esplodente era illecitamente detenuto in relazione al quantitativo massimo previsto per gli specifici esercizi commerciali e alle modalità di custodia, in quanto a stretto contatto con materiale infiammabile, costituendo un grave rischio per l’incolumità pubblica. Inoltre, alcuni pezzi risultavano scaduti e/o privi della prevista data di produzione e/o scadenza, per i quali è comunque prevista la licenza di Pubblica Sicurezza per la vendita.

I titolari degli esercizi, entrambi di origine cinese, sono stati deferiti alla competente Autorità

Giudiziaria, per l’ipotesi di reato in materia di detenzione e commercializzazione illegale di prodotti esplodenti.

L’attività in parola rientra nell’ambito del più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti attuato quotidianamente dai militari delle Fiamme Gialle teso alla tutela dei consumatori e della sicurezza pubblica.

Per tali condotte, al vaglio della competente Autorità Giudiziaria, sulla base del principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna