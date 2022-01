L’incendio si è propagato nella serata di giovedì 27 gennaio al terzo piano dell’edificio, destando allarme e apprensione tra i residenti. Si tratta di migranti di diversa provenienza, che hanno trovato riparo a pochi metr,i presso un distributore di carburante. Per quattro di loro, tutti uomini, è stato necessario il ricovero in ospedale. Tre perchè intossicati, il quarto ha riportato fratture ad alcuni arti. Quest’ultimo si è lanciato, da quanto si è appreso, dal secondo piano perchè , probabilmente,preso dal panico. Tanta paura e freddo per gli evacuati. Sul posto squadre dei vigili del Fuoco, ambulanze del 118 e la Polizia di Stato per le indagini del caso e la ”solidarietà” del borgo con il parroco don Giampaolo e Paolo Paladino, residente di prima generazione, abituato a farsi in quattro per dare una mano, a cominciare dalle coperte per i 60 residenti dell’edificio. ”Meno male come è andata ” è stato il commento ricorrente. E con l’ augurio di pronta guarigione per i feriti e per gli ”sfrattati” di poter rientrare in casa o di trovare una sistemazione dignitosa. Resta il discorso della prevenzione di incidenti domestici, per evitare che possano ripetersi. Del resto basta una disattenzione perchè le fiamme possano propagarsi . E a proposito di “luci” abbiamo constatato che a distanza di anni ( siamo a pochi metri dall’ingresso al borgo per quanti provengono da Matera,)la strada è priva di illuminazione e la segnaletica orizzontale è del tutto scomparsa. Non c’è nemmeno il marciapiede. Una situazione di ‘insicurezza’ per i pedoni e per gli automobilisti. Eppure la strada che conduce al borgo Timmari e a Grassano. direzione Bradanica, è trafficata. Si attendono interventi. Comune e Provincia facciano la propria parte, programmando gli interventi del caso.