Per cause da accertare tre auto sono state distrutte dalle fiamme nel corso di un incendio avvenuto la notte scorso a Policoro ( Matera). L’episodio si è verificato all’angolo tra via Siris e via Brescia. Nessun danno alle persone, ma edificio a un piano, annerito dal fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il commissariato di Polizia per le indagini del caso.