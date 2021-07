Fuoco ovunque e operai dei diversi opifici dell’area industriale di Jesce, a pochi chilometri da Matera, Santeramo in colle e Altamura, impegnati per quanto possibile a evitare che le fiamme alimentate dal vento arrivino dappertutto. E così tutti fuori per precauzione, nello stabilimento Natuzzi di Jesce a causa di un incendio che ha interessato il piazzale, dove bruciano pedane a causa di un incendio propagatosi da terreni limitrofi. Immediato l’intervento degli addetti dello stabilimento per limitare e spegnere l’incendio in attesa dei Vigili del Fuoco, ultraimpegnati oggi in diversi luoghi della provincia di Matera. Tanta apprensione tra gli operai, e così in altri opifici, che hanno provveduto a spostare i veicoli. Sul posto anche i carabinieri per gli interventi di competenza.