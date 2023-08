Fiamme a Montalbano. Morti asini e galline nella fattoria didattica

Il danno c’è ed è stato importante per una fattoria didattica, frequentata dai bambini e famiglie, che in questa maniera possono conoscere la natura e i suoi protagonisti.”Intorno alle 2.15 di questa notte la squadra dei Vigili del fuoco di Policoro è intervenuta -informa una nota del Comando provinciale di Matera. in agro di Montalbano Jonico per un incendio presso la fattoria didattica Castellucci.Le fiamme hanno coinvolto un’area piuttosto vasta, compreso l’area destinata agli animali.Il veterinario, intervenuto sul posto, ha constatato il decesso di 10 galline e 5 asini.Sul luogo dell’incendio anche Carabinieri e tecnici dell’Enel”. L’auspicio è che la fattoria possa rimpiazzare quanto prima gli animali, per continuare a garantire quell’offerta didattica importante per la formazione delle giovani generazioni.