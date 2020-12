I Segretari Fials Matera Gianni Sciannarella, Marco Bigherati ed il Segretario Fials ADMS Angelo Fracchiolla in una nota congiunta segnalano quello che viene definito ” l’ennesimo scempio compiuto ai danni della sanità materana“.

Di seguito la nota integrale.

“Nei giorni scorsi è giunta alla nostra segreteria una delibera ASP del 9 Settembre 2020 con la quale l’Asm assegna in convenzione ai medici radiologi della ASP di Potenza la gestione del servizio di risonanza magnetica presso l’ospedale di Policoro.

Il servizio sarà svolto alla modica cifra di 60 euro/ora.

Niente di scandaloso se non per il fatto che questo servizio veniva svolto in maniera eccellente dai Medici e Tecnici della Radiologia ASM.

Tutto è stato fatto senza condividere la necessità di tale provvedimento con il Direttore della UOC di Radiodiagnostica Michele Nardella che si è prodigato per mantenere attivo il servizio e garantire alla popolazione un servizio eccellente

A questo punto ci chiediamo cosa c’è dietro? Vogliono far andare via l’ennesimo primario?

Ricordiamo che già hanno fatto scappare i radiologi interventisti perché vogliono attivare il servizio al Crob.

Crediamo sia giunto il momento di mettere in discussione la delega dell’assessore alla salute e pertanto chiediamo un intervento urgente del Presidente Vito Bardi affinchè faccia chiarezza su questo ennesimo atto capestro. Inoltre aspettiamo ancora la nomina del nuovo Direttore Generale che il Presidente ha più volte annunciato ma che non si è mai concretizzata.”