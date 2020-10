A fronte di un aumento dei contagi di medici, infermieri e operatori sanitari degli ospedali, la Fials Matera chiede l’intervento Regione Basilicata e Asm, nonchè il sostegno della Conferenza dei Sindaci, per colmare lacune che se vere sarebbero incredibili (una grande fetta di personale è ancora in attesa del primo tampone, percorsi ospedalieri ancora non idonei, una qualità di dpi scadenti, i guanti monouso che sono ormai un lontano ricordo, gli incentivi covid nazionali al personale mai arrivati) considerata la situazione che peggiora di giorno in giorno. E poi dice che la gente s’incazza……

Dunque, in merito all’emergenza Coronavus in Basilicata, il segretario Generale Fials Matera Gianni Sciannarella e il Segretario Aziendale Fials Marco Bigherati “segnalano purtroppo un ulteriore dato allarmante, quello dei contagi di medici, infermieri e operatori sanitari degli ospedali. Come già segnalato da questa organizzazione sindacale una grande fetta di personale è ancora in attesa del primo tampone, un dato allarmante e scandaloso pensando che di covid purtroppo parliamo da circa 10 mesi. E’ impensabile non controllare mensilmente tutti gli operatori mentre si rischia che gli ospedali possano nuovamente diventare grandi focolai.

Se consideriamo che ogni operatore positivo dovrà essere messo in isolamento, con reparti già sofferenti per la carenza cronica di personale, è inevitabile che la situazione degeneri velocemente e questo rischio è sempre più alto viste le evidenze che si rilevano a causa della scarsa gestione aziendale e regionale nella profilassi di tutti quei lavoratori che dovrebbero tutelare la salute di tutti i cittadini.

Oggi assistiamo a uno scenario surreale con un’azienda allo sbando in cui ci sono percorsi purtroppo ancora non idonei, la struttura donata dal Qatar ferma con le quattro frecce e vuota di contenuti a causa di responsabilità non ancora definite soprattutto se si pensa che poteva contenere buona parte di pazienti sintomatici non gravi, senza intasare reparti e spazi adibiti al passaggio di pazienti covid.

Abbiamo denunciato due giorni fa una qualità di dpi scadenti, i guanti monouso che sono ormai un lontano ricordo, gli incentivi covid nazionali al personale mai arrivati (forse unica regione d’Italia), i premi sulla produttività non pervenuti mentre la direzione aziendale chiede al personale di stringere i denti ed affrontare nuovamente un’ondata che secondo le previsioni sarà lunga e difficoltosa; i lavoratori dell’Asm chiedono rispetto ad un governo regionale silenzioso e che ha rassicurato la comunità solo con slogan, senza mai ottenere risultati concreti.

Pertanto invitiamo tutte le istituzioni, in primis i vertici della Regione Regione Basilicata e dell’Asm, ad intervenire immediatamente per riorganizzare un nuovo piano operativo.

Chiediamo inoltre supporto al nuovo sindaco di Matera Domenico Bennardi affinché attraverso la Conferenza dei Sindaci venga valutato l’operato di chi fino ad oggi non è stato in grado di fronteggiare questa emergenza.”