Fials Matera: quella dirigente ASM va revocata, segnalazione alla Corte dei Conti

I Segretari Fials Matera e CONFSAL Matera Giovanni Sciannarella e Marco Bigherati comunicano di aver inviato ai vertici ASM, alla Procura della Corti dei Conti e per conoscenza all’Assessore Regionale Sanità, una nota con richiesta di revoca immediata dell’incarico provvisorio di Direttore della UOSD Qualità Accreditamento e Professioni Sanitarie per mancanza dei requisiti e per scadenza dei termini di proroga. A seguire la nota integrale. “Con Delibera n° 559 del 25/08/2021 la ASM conferiva incarico provvisorio di sostituzione per pensionamento del Direttore dell’UOSD Qualità Accreditamento e Professioni Sanitarie ad una dirigente nonostante la stessa non fosse in possesso dei requisiti minimi di 5 anni di esperienza nel profilo dirigenziale, a far data dal 1/09/2021

Detto incarico provvisorio è stato conferito a causa del pensionamento del titolare ed ai sensi dell’art 22 del CCNL 2016-18 della dirigenza medica, che però fissa il limite temporale di questa assegnazione temporanea in nove mesi rinnovabili fino ad altri nove mesi e comunque continua ancora l’articolo del contratto, per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure concorsuali per affidamento dell’incarico secondo le norme vigenti.

Considerato che la ASM non ha avviato nessuna procedura selettiva per il conferimento di detto incarico e che è stato ampiamente superato il tempo massimo di 18 mesi (a febbraio 2023 sono scaduti i 18 mesi ) e considerato inoltre che non vi sono atti deliberativi che certifichino eventuali proroghe,

Pertanto consideriamo la dirigente Asm decaduta dall’incarico di responsabile della UOSD Qualità Accreditamento e Professioni sanitarie e chiediamo di dichiarare nullo ogni atto prodotto e per tanto chiediamo verifica di possibile danno erariale. “

Confidiamo nel lavoro della Corte dei Conti così come auspichiamo in un intervento dei vertici regionali per riportare tutto nell’alveo della legalità.“

