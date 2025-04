Fials in ”salute” prima nelle elezioni Rsu alla Asm. Alta percentuale votanti

Una prova di democrazia, di partecipazione, quella che ha contrassegnato le votazioni per le rappresentanze sindacali unitarie presso l’Azienda sanitaria di Matera, con 1323 voti validi su 1568 aventi diritto come riportano i risultati della votazione. Ad affermarsi le liste della Federazione italiana autonoma lavoratori della sanità (Fials), che ha conseguito 8 seggi, seguita da Uilpfl con 5, FpCgil con 4, Cisl Fp e Nursind con 3 ciascuno e 1 per Fisi. Soddisfatto per il risultato conseguito il segretario del Fials Gianni Sciannarella, sia per i suffragi conseguiti che per il numero di iscritti. Ora al lavoro. I problemi da affrontare sono tanti, come emerso da precedenti comunicati, con un confronto continuo con l’Azienda, che riguarda sia il personale che i servizi ai cittadini.

IL COMUNICATO DEL FIALS

FIALS SI CONFERMA PRIMO SINDACATO IN ASM: PRIMATO PER NUMERO DI ISCRITTI E VOTI ALLE RSU 2025

La FIALS trionfa ancora una volta! Alle elezioni RSU 2025, il nostro sindacato si conferma prima forza sindacale all’interno dell’Azienda Sanitaria Locale ASM, sia per numero di iscritti che per preferenze raccolte alle urne.



Un risultato straordinario, frutto di un impegno costante, di una presenza concreta accanto ai lavoratori, e di una visione sindacale chiara, autonoma e determinata. La fiducia che le lavoratrici e i lavoratori dell’ASM hanno riposto in noi è un segnale forte: FIALS rappresenta la voce autentica del personale sanitario, amministrativo e tecnico.

Un sentito ringraziamento va a tutti i nostri sostenitori, a tutti i candidati che con passione, coraggio e determinazione ci hanno messo la faccia, diventando protagonisti di questo percorso.

Un ringraziamento speciale va inoltre a tutti gli scrutatori, ai presidenti di seggio e ai componenti della commissione elettorale, che con serietà e senso di responsabilità hanno garantito il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Questo risultato non è un punto d’arrivo, ma uno slancio per rafforzare il nostro impegno nella tutela dei diritti, nella valorizzazione delle professionalità e nella costruzione di un sistema sanitario più giusto ed efficiente.

FIALS sempre al fianco dei lavoratori