Fials in assemblea a Matera e tra le richieste anche i parcheggi

Qualcuno sorriderà e, magari, resterà perplesso nel leggere che tra le richieste che il sindacato Fials ha avanzato all’Azienda sanitaria materana ci sia la possibilità di parcheggiare , senza subire sanzioni, e di poter fruire anche della mobilità sostenibile. Ma c’è poco da sorridere gli spazi del ‘’Madonna delle Grazie’’, destinati alla sosta, devono fare i conti con la presenza dei cittadini che hanno varie esigenze. Come il personale medico, infermieristIco, tecnico che lavora in ospedale. Occorre progettare altri spazi e migliorare la fruibilità di quello che c’è. Il Fials nonostante il maltempo ha affrontato altri temi durante i lavori, già riportati in altri comunicati legati al contratto, alle indennità, alle assunzioni. Il confronto continua…



IL COMUNICATO STAMPA

FIALS Matera: Assemblea e Sit-in dei Dipendenti ASM – Serve un cambio

di passo concreto

Matera, 31 marzo 2025 – Si è tenuta oggi, nel parcheggio riservato ai

dipendenti dell’Ospedale Madonna delle Grazie, l’assemblea generale

organizzata dalla FIALS Matera, che ha visto una nutrita partecipazione

di lavoratori e lavoratrici del comparto e della dirigenza medica ASM,

nonostante il maltempo.

L’iniziativa, che si è svolta dalle 12:00 alle 16:00, ha

rappresentato un momento di confronto importante per denunciare una

serie di problematiche ancora irrisolte e per chiedere con forza

risposte e atti concreti alla Direzione Strategica dell’ASM.

Durante l’assemblea sono stati affrontati temi urgenti e sentiti da

tutto il personale:

• Parcheggi e mobilità: è emersa la necessità di eliminare con

urgenza le sanzioni elevate a carico dei dipendenti per la sosta, in

attesa di soluzioni strutturali per l’aumento dei posti auto, il

potenziamento della mobilità sostenibile (rastrelliere e bike sharing),

e l’introduzione di corse dedicate e sbarre automatizzate.

• Produttività 2023: si chiede la celere liquidazione delle spettanze

arretrate e l’immediato avvio delle procedure per la produttività

2024, al fine di non accumulare ulteriore ritardo.

• Prestazioni aggiuntive: si ribadisce l’esigenza di pagare

puntualmente le prestazioni rese per l’abbattimento delle liste

d’attesa, che rappresentano un contributo essenziale all’efficienza

del sistema sanitario.

• DEP 2024: la FIALS ha chiesto di accelerare la correzione delle

prove e la pubblicazione della graduatoria definitiva per il DEP 2024,

bloccata da tempo.

• Scorrimento graduatorie: è stata evidenziata l’urgenza di

scorrere le graduatorie in essere per infermieri, OSS, tecnici di

radiologia e tecnici di laboratorio, per garantire copertura del

personale e qualità dell’assistenza.

• Indennità festivi per i medici: si chiede il pagamento immediato

delle indennità per il lavoro festivo, come già sancito da sentenza

del Tribunale di Matera, affinché vengano rispettati i diritti

economici del personale medico.



La partecipazione all’assemblea, nonostante le condizioni meteo

avverse, dimostra quanto siano sentite e gravi le problematiche

trattate” – afferma la segreteria FIALS Matera – “Non è più

tempo di rinvii: i lavoratori meritano rispetto, ascolto e soluzioni

immediate.”

FIALS Matera chiede la risoluzione urgente delle problematiche segnalate

da parte della Direzione ASM al fine di avviare un percorso condiviso a

sostegno dei lavoratori ASM. Apprezziamo il lavoro fin qui svolto dalla

direzione strategica ASM e dal Direttore Friolo ma serve un ulteriore

cambio di marcia per rendere la nostra sanità sempre più efficiente e

vicina alle necessità di tutti i professionisti sanitari e cittadini.