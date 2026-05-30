Fials: I contratti si rispettano. Giudice del lavoro condanna Asm.

Si tratta di compensi maturati e dovuti e su questo aspetto il Tribunale del lavoro di Matera ha applicato quanto previsto in materia, riconoscendo a un dirigente medico quanto maturato per prestazioni aggiuntive svolte nei servizi di elisoccorso e partoanalgesia. Asm condannata al pagamento di oltre 13.0000 euro. Resta il principio, come riporta la nota del sindacato Fials di Matera che i contratti si applicano e si rispettano.



IL COMUNICATO

Fials Matera, Il Tribunale Condanna l’Azienda ASM, oltre 13 mila euro riconosciuti ad un dirigente medico

Il Segretario Fials Matera Giovanni Sciannarella e il Segretario Fials Adms Angelo Fracchiolla annunciano con soddisfazione un importante risultato ottenuto presso il Tribunale del Lavoro di Matera a tutela dei diritti dei professionisti della sanità pubblica.

La sentenza ha infatti riconosciuto il diritto di un dirigente medico dell’ASM di Matera al pagamento delle differenze economiche maturate per le prestazioni aggiuntive svolte nei servizi di elisoccorso e partoanalgesia, condannando l’Azienda Sanitaria al pagamento di € 13.157,10 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il Tribunale ha stabilito un principio chiaro e fondamentale: i compensi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale non possono essere ridotti unilateralmente attraverso deliberazioni aziendali interne.

Per anni, infatti, le prestazioni aggiuntive sono state retribuite con una tariffa inferiore rispetto a quella prevista dal CCNL della Dirigenza Medica, nonostante i professionisti abbiano garantito servizi essenziali in condizioni di grave carenza di personale.



“Questa decisione rappresenta una vittoria non solo per il singolo lavoratore, ma per tutti gli operatori sanitari che quotidianamente assicurano il funzionamento della sanità pubblica con spirito di sacrificio, professionalità e senso di responsabilità”, dichiarano Giovanni Sciannarella, Bigherati e Angelo Fracchiolla.

I Segretari della Fials esprimono inoltre un sentito ringraziamento all’avvocato Gaetano Giampalmo ed ai suoi colleghi dello studio legale Toscano & Partners di Bari per la professionalità, la competenza e la determinazione dimostrate nella tutela dei diritti dei lavoratori della sanità.

Fials Matera continuerà a vigilare affinché nessun lavoratore venga penalizzato economicamente per attività svolte nell’interesse del servizio pubblico e dei cittadini, ribadendo la necessità del pieno rispetto della contrattazione nazionale.