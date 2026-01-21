Festival Duni all’epilogo. Fatevene una ragione senza ”Cultura” la nostra Regione

E non c’è da meravigliarsi più di tanto se l’assenza di un assessorato regionale alla Cultura, ormai da due mandati, faccia il paio con l’assenza di ”Cultura” dell’attenzione e del sostegno verso associazioni e realtà della Basilicata, nelle diverse articolazioni e tradizioni, che ci mettono passione e professionalità. E la lettera aperta o, se preferite, l’amaro sfogo- denuncia di Saverio Vizziello, fondatore del Festival Duni nel lontano 1999, sul rischio che la manifestazione sia giunta- come altre- all’epilogo, vista l’assenza di sostegno e di prospettive regionali alle attività promosse dall’Associazione musicale ”Ensemble Gabrieli”. Del resto quanti organizzano eventi non possono che lavorare sulla programmazione e questo impone di muoversi per tempo, attivare opzioni, firmare contratti e organizzare il cartellone con le date sul territorio evitando di rimediare figuracce. Saverio Vizziello, una vita per la buona musica a cominciare dal compositore Egidio Romualdo Duni, è amareggiato. Finora nessuna risposta dalla Regione, alle prese con la imbarazzante vicenda dei mini vitalizi e delle crisi del sistema produttivo. Si dovrebbe e si deve cambiare musica. Cominciando con un ”Sì” sul pentagramma del consentire a quanti sono rimasti sul campo di fare ”Cultura”. E, naturalmente, con un direttore d’orchestra alla ”cultura” degno di tal nome. Ma niente surrogati. La vicenda della direzione musicale alla Fenice di Venezia è ancora lì con tutti i paradossi e le polemiche.



LETTERA APERTA

FESTIVAL DUNI VERSO LA CHIUSURA

Alle Istituzioni,

agli operatori culturali,

alla cittadinanza,

dopo ventisei anni di attività continuativa di riconosciuto profilo internazionale, il Festival Duni di Matera, organizzato dall’Associazione Musicale Ensemble Gabrieli, rischia concretamente di cessare la propria attività.

Con questa lettera aperta sento il dovere, come fondatore e Presidente dell’Associazione, di rendere pubblica una situazione che non è più sostenibile né accettabile.

Dal 1999 il Festival Duni rappresenta una delle principali rassegne europee dedicate alla musica antica. È sostenuto dal Ministero della Cultura attraverso i fondi FUS ed è inserito tra le manifestazioni storicizzate del Comune di Matera. Nonostante ciò, la sua continuità è oggi gravemente compromessa dalle reiterate criticità relative alla compartecipazione finanziaria della Regione Basilicata, caratterizzate da ritardi cronici che negli anni sono diventati insostenibili.



Particolarmente grave è quanto accaduto in relazione al finanziamento regionale promesso per il biennio 2024–2025. A fronte di impegni assunti, è stato comunicato un taglio di circa l’80% delle risorse previste, riferito anche a manifestazioni già regolarmente svolte, in applicazione della Legge Regionale sullo Spettacolo dal Vivo n. 37/2014 e della Determina regionale n. 525 del 22 dicembre 2025.

Decisioni di questo tipo risultano incomprensibili e fortemente penalizzanti, soprattutto se si considera che la Regione Basilicata è da anni priva di un Assessore o di un delegato alla Cultura, segnale evidente di una persistente mancanza di attenzione verso un settore strategico.

Questi ritardi e questi tagli ingiustificati non mettono a rischio soltanto il Festival Duni, ma stanno compromettendo la regolarità e la credibilità dei contributi triennali ministeriali, con ricadute gravi sull’intero sistema culturale regionale.

Il Festival Duni nasce sulle esperienze del “Luglio materano” ed è un unicum nel Mezzogiorno d’Italia. Dal 2018 è riconosciuto a livello europeo come membro del REMA – Réseau Européen de Musique Ancienne di Parigi ed è oggi considerato tra i festival di musica antica più importanti in Europa per la qualità artistica, l’originalità dei programmi e il rigore storico-musicologico.

In oltre due decenni di attività, il Festival ha contribuito in modo determinante alla riscoperta e valorizzazione di compositori lucani come Egidio Romualdo Duni, Antonio Duni, Donato Ricchezza, Giacomo Sarcuni, Giovanni Maria Trabaci e Carlo Gesualdo, Principe di Venosa, attraverso concerti, ricerche, pubblicazioni, convegni e registrazioni. Fondamentale è stato il contributo del musicologo Dinko Fabris, docente dell’Università degli Studi della Basilicata, già Presidente della Società Internazionale di Musicologia e Direttore artistico del Festival dal 2017.

Matera ha accolto, grazie al Festival Duni, alcuni tra i più importanti interpreti ed ensemble di musica antica a livello mondiale, grandi solisti e nuove realtà produttive come l’Orchestra Barocca del Festival che rappresenta un’esperienza unica nel Sud Italia e valorizza giovani musicisti specializzati provenienti dalla Basilicata e dalle regioni limitrofe.

Negli anni precedenti Matera Capitale Europea della Cultura, il Festival ha inoltre promosso grandi eventi alla Cava del Sole in collaborazione con l’Orchestra della Magna Grecia, contribuendo in modo decisivo alla vita culturale della città e alla sua proiezione internazionale, animando i luoghi simbolo dei Sassi e del centro storico.

Il Festival Duni ha garantito e continua a garantire concrete opportunità professionali a giovani musicisti formati nei conservatori di Matera e di altre città. Allo stesso tempo sostiene un indotto significativo fatto di tecnici, grafici, tipografie, strutture ricettive, ristorazione, professionisti della comunicazione e del turismo culturale, trasporti e produzioni multimediali.

Nel 2026, anno in cui Matera è Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, appare particolarmente grave l’assenza di scelte politiche chiare e responsabili capaci di definire priorità e di sostenere con decisione le manifestazioni che generano sviluppo economico, rafforzano il tessuto sociale e valorizzano l’identità culturale del territorio.



Non è accettabile che una realtà culturale solida, riconosciuta a livello internazionale, che per oltre un quarto di secolo ha rappresentato un patrimonio per Matera e per l’intera Basilicata, venga lasciata morire nel silenzio generale, senza un atto concreto di sostegno e senza una chiara assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni competenti.

Con questa lettera aperta chiedo rispetto per il lavoro svolto, per gli artisti, per i giovani, per la città e per una comunità culturale che non può e non deve essere abbandonata.

Matera, 21 gennaio 2026

Saverio Vizziello

Presidente

Associazione Musicale Ensemble Gabrieli