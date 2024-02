Festival dell’Accoglienza e dell’Integrazione 2024

Torna in una edizione tutta invernale il festival dell’accoglienza, dell’integrazione, che fa della cultura e dell’arte una forma di viaggio e del Sud il proprio orizzonte ideale. Sei date – due delle quali a febbraio e le restanti a marzo – in cui diverse forme d’arte dialogano tra loro per immaginare un mondo più solidale e inclusivo; il tutto sotto la direzione artistica di Manuel Tataranno, l’ausilio dell’autore Giuseppe Bosin e la conduzione di Peppone Calabrese.

Promossa – per la prima volta nel 2019 – da Arci Basilicata, l’iniziativa vuole rappresentare un viaggio che, partendo e attraversando tutti i Sud possibili – insieme reali e immaginifici –, arrivi a definire la cultura come luogo di incontro, di confronto.

In questa versione invernale il format prevederà, oltre alle esibizioni di grandi nomi come Paola Turci, Casino Royale, Nichi Vendola e Krikka reggae, il coinvolgimento di giovani migranti in diversi momenti laboratoriali con una conseguente mescolanza di lingue, linguaggi, usi, costumi e stilemi. Da qui la necessità che il festival diventasse ‘itinerante’, che si toccassero quei luoghi in cui l’Arci è particolarmente presente con le sue attività di accoglienza, ossia Lauria, Rionero in Vulture, Ferrandina, Matera e Potenza.

Si comincia domenica 18 febbraio nel Centro di aggregazione sociale Scaldaferri (nella Contrada Carroso di Lauria) prima col laboratorio musicale e poi col concerto di Ambrogio Sparagna in trio; ospite della serata, l’attore Erminio Truncellito.

«È sempre un momento bellissimo organizzare questo festival – ci racconta il direttore artistico, Manuel Tataranno – per la forza del messaggio che porta in grembo, che è quello dell’accoglienza e dell’inclusione, e trova nella cultura il terreno fertile su cui seminare speranze per un’armoniosa convivenza futura. Inoltre, ho la fortuna di condividere questo percorso con due grandi professionisti come Peppone Calabrese e Beppe Bosin, con cui Arci riesce a mettere sù un team di lavoro eccezionale. Per questa winter edition abbiamo deciso di girare il territorio lucano toccando alcuni di quei comuni dove Arci ha attivato esperienze di accoglienza, per creare momenti di confronto, di racconto e dunque di cultura; e come ogni anno ci faremo dare una mano da tutti quegli artisti che sposano la causa dell’integrazione».

Il Sud Earth Festival è organizzato da Arci Basilicata in collaborazione con Associazione Krikka, Onirica srl e Vida Cooperativa sociale; è realizzato nell’ambito del “Piano dello spettacolo” della Regione Basilicata.

Biglietti disponibili su noiticket.botteghinoweb.com

PROGRAMMA

WINTER EDITION

Domenica 18 febbraio – Lauria (PZ)

Centro di Aggregazione Sociale Scaldaferri – Contrada Carroso

h 17,30 – Laboratorio musicale con il maestro AMBROGIO SPARAGNA

h 20,30 – Inizio spettacolo

Conduce la serata: PEPPONE CALABRESE

Ospiti: l’attore ERMINIO TRUNCELLITO

a seguire

concerto di AMBROGIO SPARAGNA TRIO

(ingresso gratuito)

Domenica 25 febbraio – Rionero (PZ)

Centro Visioni Urbane – Via fontana 1961

h 17,30 – Laboratorio con DINO PARADISO

h 18,30 – Live set e jam session con Donato Pitoia (chitarre), Michele Ciccimarra (batteria e percussioni) e Pino Basile (percussioni ed elettronica)

h 20,30 – Inizio spettacolo

Conduce la serata: PEPPONE CALABRESE

A seguire

lo spettacolo “ROCK SCOTELLARO”

Una produzione FONDAZIONE APPENNINO

Scritto da Raffaele Nigro

Con DINO PARADISO, MANUEL BRANDO (Krikka reggae) e GIOCONDO MARGARITA

(ingresso gratuito)

Venerdì 1 marzo – Ferrandina (MT)

Cine Teatro Domenico Bellocchio – Via Giacomo Matteotti

h 20,30 – Inizio spettacolo

“È FATTO GIORNO”

Un secolo di Rocco Scotellaro

con CARMELA VINCENTI, NICHI VENDOLA

e con Antonio Dambrosio Trio

(ingresso euro 10)

Domenica 3 marzo – Matera

Masseria Santa Lucia – Via delle Arti

h 20,30 – Inizio cena spettacolo con

PEPPONE CALABRESE

Ospiti della serata: FRANCO ARMINIO, RINO LOCANTORE e SCETTABAND (RacCanti Lucani)

(ingresso su prenotazione fino ad esaurimento posti)

Giovedì 7 marzo – Potenza

Il Piccolo Teatro Ce.S.A.M. – Via Don Giovanni Minozzi n°36

h 20,30 – Inizio spettacolo

PAOLA TURCI in “Mi amerò lo stesso”

Di Paola Turci e Alessandra Scotti

(ingresso euro 13)

Sabato 16 marzo – Potenza

Centro Sociale Malvaccaro – Via Raffaele Danzi, 2

h 20,30 – Inizio concerto

KRIKKA REGGAE

CASINO ROYALE

(ingresso euro 10)