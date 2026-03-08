Festival Agrichef Puglia martedì 10 marzo a Castellaneta (Ta)

Martedì 10 marzo l’Istituto Alberghiero “Mauro Perrone” di Castellaneta ospiterà la tappa pugliese del Festival Agrichef 2025-2026, l’iniziativa promossa da Turismo Verde Puglia e CIA Agricoltori Italiani per valorizzare la cucina contadina e i prodotti identitari dei territori. Un’occasione di incontro tra agrichef e studenti, chiamati a raccontare la Puglia attraverso un piatto ispirato alle sue eccellenze DOP, IGP e PAT.

Di seguito la nota integrale:

Si svolgerà martedì 10 marzo 2026, con inizio alle ore 10 nell’Istituto Alberghiero “Mauro Perrone” di Castellaneta (Ta), l’edizione pugliese del Festival Agrichef 2025-2026; la manifestazione è organizzata da Turismo Verde Puglia, associazione presieduta da Pietro De Padova, che rappresenta gli agriturismi associati a CIA Agricoltori Italiani Puglia, da sempre impegnata nella promozione della cucina agricola e dei territori rurali.

Nel corso dell’evento, una vera e propria gara tra le eccellenze della cucina più autentica, studenti e agrichef presenteranno i piatti a una giuria di esperti, che decreterà la ricetta chiamata a rappresentare la Regione Puglia alla fase nazionale in programma il 26 marzo 2026 a Roma, nell’Istituto scolastico “Amerigo Vespucci”.

Il tema di quest’anno è il racconto di un prodotto DOP, IGP o PAT regionale, che diventa il protagonista assoluto del piatto presentato; le ricette nascono da un percorso condiviso da Agrichef e studenti di un istituto alberghiero, favorendo un confronto diretto tra esperienza professionale, territorio e formazione scolastica.

Un dialogo che punta non solo alla competizione, ma soprattutto alla crescita culturale e professionale dei ragazzi coinvolti; alla selezione regionale parteciperanno ben 5 strutture agrituristiche provenienti da diverse località pugliesi, ciascuna delle quali proporrà una propria ricetta.

Gli studenti, affiancati dai loro docenti e in costante sintonia con l’agrichef abbinato, studieranno e realizzeranno il piatto nel pieno rispetto delle basi e dei valori della cucina contadina; i piatti selezionati entreranno stabilmente nei menù degli agriturismi coinvolti, diventando così espressione concreta del legame tra scuola e impresa agricola.

Con il Festival Agrichef, CIA Puglia e Turismo Verde Puglia confermano il proprio impegno nella valorizzazione della cucina agricola italiana, dei prodotti identitari dei territori e nel sostegno ai giovani che rappresentano il futuro della ristorazione e dell’agricoltura di qualità.