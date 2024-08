FESTE DI SPORT PER LE FINALI DEL 19° TORNEO “MARIA Ss DELLA BRUNA”

Anche in questa stagione, completate le quattro categorie giovanili, dagli Esordienti sino agli under18 della Juniores, che si sono dati battaglia per circa due mesi tra le strutture sportive delle parrocchie di San Giuseppe Artigiano e San Giacomo, con tutte le finali disputate in quest’ultima struttura, in due diverse giornate di puro divertimento e festa dello sport, tra amicizia, agonismo e voglia di confrontarsi degli oltre 300 ragazzi coinvolti, ben 31 squadre al via delle varie categorie, oltre 100 gare disputate e dirette dai giovani arbitri del Csi Matera assieme a qualche “esperto” direttore di gara pronto a far crescere le nuove leve anche dell’arbitraggio per il Comitato.



Nella categoria Juniores ad alzare al cielo la Coppa di vincitori della 19° edizione del “Torneo Maria Santissima della Bruna” Giovanile – 11° Trofeo “Franco Iacovone” è stata la Gruppo Ecosistema/Polirex, che ha superato in finale la EsseQ Matera. Uscite sconfitte solamente in semifinale e terze pari merito, invece, Le Dimore dell’Idris/Edil Project e Frascella/Ristorante da Nico. Le altre partecipanti Arte & Colore e Visceglia Arredamenti/Sertal Service. Marco Salerno della Gruppo Ecosistema/Polirex è stato designato Miglior giocatore della manifestazione; mentre Paolo Lorusso de Le Dimore dell’Idris/Edil Project è risultato il Miglior Portiere; infine ad alzare il trofeo come Miglior marcatore della kermesse è Roberto Persia della Arte & Colore. Nella categoria Allievi è stata la FC Savans a spuntarla in finale contro l’Area Camper Matera, tra le 10 squadre che hanno preso parte ai due gironi. Terze ex aequo Befafin e Cosola. Hanno partecipato alla manifestazione anche la Pneumatic Service, Griffidea/Edil Loperfido, Dima Project Srl, Snai Che Bon, Caveoso/Matheca, Sport Club Basilicata. Alessandro Cappiello della Betafin ha conquistato il premio come Miglior giocatore; a Nicola Natrella della FC Savans il premio di Miglior portiere; capocannoniere Luca Montemurro della Cosola.



Nella categoria Giovanissimi La Dimora delle 3 Zie ha superato la Chochoneros in finale, dopo una cavalcata che ha visto le otto squadre iscritte divise prima in due gironi all’italiana con gare di andata e ritorno, e poi giocarsi semifinali e finali. Terze pari merito la Mib Imbottiture e la Ifim/Studio Energy. Le altre partecipanti: Studio Dentistico Lo Guercio, New Slot Cafè, I Granada e Eternal Square. A Gabriele Di Giorgio de La Dimora delle 3 Zie, il premio di Miglior Giocatore del torneo; mentre Daniele Masciandaro della Chochoneros è risultato il Miglior portiere. Vincenzo Bitetti della Ifim/Studio Energy ha alzato il trofeo come miglior realizzatore della manifestazione. Nella categoria Esordienti la vittoria è andata alla Epitech, che ha superato in finale l’Albatros/Materamo, tra le 7 partecipanti al terzo posto ex aequo la Boutique Kitch/La Voglia Matta e General Impianti. Hanno partecipato anche: x Matera, Terrazza Cavaliere e Oratorio Palombella. Ad Andrea Filocamo dell’Albatros/Materamo il premio come Miglior giocatore; mentre Mattia Di Lena della Boutique Kitch/La Voglia Matta si aggiudica il premio come Miglior portiere. Vincenzo Manicone della Epitech è risultato il Miglior marcatore della kermesse.

Si conclude così la stagione del Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano. Sono già pronti nuovi progetti per la prossima stagione e il lavoro preparatorio per l’edizione del trentennale dei Tornei dedicati alla Protettrice della città di Matera, Maria Santissima della Bruna per la categoria Open e il ventennale dei tornei giovanili.