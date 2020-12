“Finché vedrai sventolar bandiera gialla, tu saprai che qui si balla….” è forse il refrain che può rappresentare il clima di “tana libera tutti” che si teme possa essere introitato a seguito di questo ritorno quasi generale del Paese al colore giallo e con il correlato periodo delle festività natalizie per il quale è forte la richiesta di un allentamento delle misure già previste negli spostamenti anche tra i comuni.

Da parte del Ministero della Salute c’è preoccupazione perché potrebbe vanificarsi il lavoro sin qui fatto, ripetere il tragico post vacanze estive, proprio quando invece servirà una situazione calma per poter iniziare le prime vaccinazioni covid19.

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza hanno infatti messo in guardia -nella conferenza stampa odierna- a fronte di un rischio “rilassamento” nel periodo natalizio possa generare nelle settimane successive un’incidenza “ancora molto elevata”, invitando alla massima prudenza.

Essi hanno detto che durante le festività “dobbiamo fare tutti gli sforzi” per iniziare il nuovo anno con un numero di contagi “più basso dell’attuale” perché “è troppo alto”. Insomma, bisogna essere “attenti” e “rigorosi” nel rispetto delle misure in quanto la situazione epidemiologica “rimane grave”.

Brusaferro, in particolare, ha detto che: “Le festività in altri Paesi dimostrano che, se ci rilassiamo un po’, si verifica subito una crescita dei casi. È un Natale Covid: bisogna viverlo in maniera diversa, nel rispetto dell’affettività ma non nella maniera a cui siamo tradizionalmente abituati . Serve grande cautela, bisogna muoversi poco ed evitare momenti conviviali con molte persone. Incontrarci in tanti è un problema anche se siamo congiunti, ma viviamo lontano. È chiaro che i pranzi di decine di persone non sono eventi da programmare. I contatti senza mascherina e senza distanziamento aumentano la probabilità di diffusione del virus”.

Per Rezza Natale, Santo Stefano e Capodanno, sono i giorni più a rischio con pranzi in famiglia e tra amici; in merito al divieto di mobilità tra comuni tornata in discussione, ha detto: “Se dovessi essere estremamente pragmatico, direi di portare la mascherina anche dentro casa e di stare a un metro di distanza. Quando si mangia, ci si toglie la mascherina e ci si tiene a un metro di distanza. Se lo mettessi nero su bianco su una rivista, magari farebbero ironia. Ma pragmaticamente darei questa risposta”.