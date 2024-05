Festa dello Sport per l’I.C. F.D’Onofrio di Ferrandina plesso di San Mauro Forte e Salandra

“Lo sport è amore e gioia la giornata” è stato questo il tema della giornata festa dello sport promossa dall’istituto comprensivo I.C. F.D’Onofrio di Ferrandina plesso di San Mauro Forte e Salandra presso il palazzetto dello Sport di Montagnola.

Alla giornata hanno partecipato gli alunni della scuola primaria e secondaria con il corpo docenti. Impegnati per questa particolare attività didattica i docenti di educazione fisica Netti Cosima Miriam e il tecnico sportivo Vanafra Davide per la scuola primaria e per la scuola secondaria il referente del progetto, Marasà Letizia Maria e i docenti di educazione fisica Marasà Letizia Maria, Santopietro Federica e i tecnici sportivi Gatto Antonio per la pallacanestro e Gaetano Antonio per la pallavolo. Ad accompagnare alunni e docenti la Dirigente Scolastica Livia Casamassima.

Il progetto si inserisce nell’ambito delle politiche di “ScuolaAttiva” più sport, più scuola per le giovani generazioni.