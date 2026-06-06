Festa dell’Arma ”Nei secoli fedele” anche con i carabinieri in pensione

La divisa, e lo diciamo con cognizione di causa…, non la si dimentica mai e i segni, gli alamari, te li porti dentro anche quando un carabiniere va in pensione. Così i ”ragazzi” dell’Associazione ” Maggiore Rocco Lazzazzera” non ha mai reciso il cordone ombelicale con la caserma e sono sempre presenti negli eventi come la Festa dell’Arma. Pasquale Di Monaco, ma è di Napoli a tutti gli effetti…, era lì in piazza San Pietro Caveoso per il 212^ anniversario della Benemerita. Con la ”divisa” di ordinanza, come altri commilitoni che fanno parte del sodalizio presieduto da Felice Lapadula, Pasquale con un passato di armiere provetto e con tante missioni e operazioni in carriera, ha fatto bella mostra di medaglie e medagliere. Un sorriso e tanta emozione, accompagnato dalla moglie Lilly, ”carabiniera” per la vita come tante consorti che dividono la vita dei consorti in divisa, e una foto ricordo con in colleghi in servizio come il maresciallo Nicola Rotondo e il comico lucano Dino Paradiso. Ci sta. Pasquale ”Nei Secoli Fedele” per sempre come il segno,la fede nel ritornello della canzone di Sal Da Vinci.

