La divisa, e lo diciamo con cognizione di causa…, non la si dimentica mai e i segni, gli alamari, te li porti dentro anche quando un carabiniere va in pensione. Così i ”ragazzi” dell’Associazione ” Maggiore Rocco Lazzazzera” non ha mai reciso il cordone ombelicale con la caserma e sono sempre presenti negli eventi come la Festa dell’Arma. Pasquale Di Monaco, ma è di Napoli a tutti gli effetti…, era lì in piazza San Pietro Caveoso per il 212^ anniversario della Benemerita. Con la ”divisa” di ordinanza, come altri commilitoni che fanno parte del sodalizio presieduto da Felice Lapadula, Pasquale con un passato di armiere provetto e con tante missioni e operazioni in carriera, ha fatto bella mostra di medaglie e medagliere. Un sorriso e tanta emozione, accompagnato dalla moglie Lilly, ”carabiniera” per la vita come tante consorti che dividono la vita dei consorti in divisa, e una foto ricordo con in colleghi in servizio come il maresciallo Nicola Rotondo e il comico lucano Dino Paradiso. Ci sta. Pasquale ”Nei Secoli Fedele” per sempre come il segno,la fede nel ritornello della canzone di Sal Da Vinci.
Festa dell’Arma ”Nei secoli fedele” anche con i carabinieri in pensione
La divisa, e lo diciamo con cognizione di causa…, non la si dimentica mai e i segni, gli alamari, te li porti dentro anche quando un carabiniere va in pensione. Così i ”ragazzi” dell’Associazione ” Maggiore Rocco Lazzazzera” non ha mai reciso il cordone ombelicale con la caserma e sono sempre presenti negli eventi come la Festa dell’Arma. Pasquale Di Monaco, ma è di Napoli a tutti gli effetti…, era lì in piazza San Pietro Caveoso per il 212^ anniversario della Benemerita. Con la ”divisa” di ordinanza, come altri commilitoni che fanno parte del sodalizio presieduto da Felice Lapadula, Pasquale con un passato di armiere provetto e con tante missioni e operazioni in carriera, ha fatto bella mostra di medaglie e medagliere. Un sorriso e tanta emozione, accompagnato dalla moglie Lilly, ”carabiniera” per la vita come tante consorti che dividono la vita dei consorti in divisa, e una foto ricordo con in colleghi in servizio come il maresciallo Nicola Rotondo e il comico lucano Dino Paradiso. Ci sta. Pasquale ”Nei Secoli Fedele” per sempre come il segno,la fede nel ritornello della canzone di Sal Da Vinci.