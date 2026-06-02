Festa della Repubblica. Matera con il tricolore, per la Costituzione

Lo avevamo scritto nel servizio di presentazione
https://giornalemio.it/cronaca/festa-della-repubblica-a-matera-80-anni-nel-solco-dei-21-settembre-1943/ e lo ricordiamo nell’anniversario della nostra Carta Costituzionale. Va difesa e fatta conoscere fino in fondo, a cominciare dai giovani, altro che didattica da rinnovare o stravolgere come vorrebbero certi astrusi programmi ministeriali. E la Costituzione, a scuola, per gli italiani e per quanti cercano nella nostra terra una speranza per il futuro, deve continuare a essere garanzia di pace, libertà, diritti, doveri sempre quando ricorre il 25 aprile, il 1 maggio, a Matera il 21 settembre, il 4 novembre le giornate della legalità, della memoria e di altre date che riportano ai principi democratici. Matera in piazza Vittorio Veneto ha celebrato, e in una giornata dalle alte temperature, l’anniversario della Repubblica, con l’auspicio che si possa e si voglia fare di più per difenderla, dagli attacchi subdoli e palesi di stravolgerla per derive autoritarie come sta dimostrando la storia degli ultimi anni e la riduzione del potere decisionale del nostro Paese a causa dei disegni geopolitici di nazioni guerrafondaie come Stati Uniti e Israele che continuano a ignorare, volutamente, il diritto internazionale e la sovranità dei popoli.
Discorso del Sindaco di Matera Antonio Nicoletti per il 2 giugno – Festa della Repubblica
“Buongiorno a tutte e a tutti,
rivolgo un saluto alle autorità civili, militari e religiose presenti, alle associazioni combattentistiche e d’arma, ai ragazzi e alle ragazze, a tutti i cittadini che celebrano con noi la ricorrenza del 2 giugno, Festa della Repubblica.
Ottant’anni fa, dopo la dittatura e la guerra, gli italiani furono chiamati a scegliere democraticamente e liberamente il proprio futuro. Da quel voto – per la prima volta a suffragio universale – prese forma un nuovo cammino insieme, fondato sulla libertà, sulla partecipazione, sulla dignità della persona e sul rispetto delle istituzioni democratiche.
Oggi rivolgo un pensiero particolare a quelle donne che, con coraggio, senso civico e speranza, entrarono nelle sezioni elettorali per esprimere il proprio voto. Quel gesto, che oggi ci sembra naturale, rappresentò allora una conquista fondamentale di dignità, uguaglianza e cittadinanza. La Repubblica nasce anche dalla loro voce, dalla loro partecipazione e dal loro contributo alla costruzione dell’Italia democratica.
Ricordare questi ottant’anni significa rendere omaggio a tutte le generazioni che hanno lavorato per consolidare le istituzioni repubblicane, difendere la libertà, promuovere la giustizia sociale e garantire i diritti sanciti dalla nostra Costituzione.
La Repubblica, quindi, non è “solo” una forma di governo nata dal voto di ottant’anni fa. La nostra Repubblica è la vita e l’impegnodi ogni giorno; deve essere la qualità delle nostre scuole, l’efficienza dei servizi pubblici, la tutela del diritto alla salute e al lavoro, la sicurezza delle nostre comunità, le opportunità offerte ai nostri cittadini.
La Repubblica vive nella capacità delle Istituzioni di essere presenti e credibili, vive nella partecipazione democratica dei cittadini: due cose imprescindibili e inscindibili, ancor più in un’epoca in cui è sempre più concreto il rischio del disimpegno politico e la conseguente crisi di rappresentanza civile.
Oggi, a distanza di ottant’anni dalla sua nascita, la Repubblica Italiana e i suoi valori sono ancora e sempre garanzia di libertà edevono essere generatori di fiducia, soprattutto se comparati a quel che succede nel mondo intorno a noi. Questa fiducia si forma ogni giorno – e in questo ciascuno di noi, uomini e donne delle Istituzioni, ha un ruolo, lavorando con serietà, assumendosi responsabilità, dando risposte ai problemi delle persone.
Ciò vale per chi amministra una città e vale per chiunquerappresenti lo Stato, ma vale anche per ciascun cittadino e cittadina, nella nostra convivenza civile.
Per questo rivolgo un pensiero speciale ai giovani. A loro affidiamo il patrimonio di libertà e democrazia conquistato da chi ci ha preceduto. Conoscere la storia della Repubblica significa comprendere il valore dei diritti di cui oggi godiamo, e il dovere di custodirli e rafforzarli.
Qui a Matera conosciamo bene il valore dell’impegno. La storia della nostra città dimostra che i cambiamenti più importanti arrivano dalla capacità di rapportarsi al mondo, ma anche e soprattutto di guardarsi dentro e di crescere insieme, di condividere una visione e di lavorare insieme per attuarla. Matera è cresciuta perché ha saputo investire sulla propria identità, sulla cultura, sul patrimonio storico, sulle persone.
Oggi abbiamo il dovere di continuare su questa strada, affrontando con realismo e concretezza le sfide che abbiamo davanti: ascoltare i giovani, tutelare i più fragili, favorire la creazione di opportunità di lavoro, migliorare i servizi, rendere la nostra città sempre più inclusiva e sostenibile. Oggi abbiamo la consapevolezza che una comunità cresce quando nessuno resta indietro e quando ciascuno si sente parte di un progetto comune.
La Festa della Repubblica ci richiama anche a queste responsabilità, ricordandoci che la democrazia non è un bene acquisito una volta per sempre, ma un patrimonio da custodire quotidianamente attraverso l’impegno, il rispetto, il dialogo e la partecipazione attiva.
In un tempo in cui il dibattito pubblico è spesso segnato da divisioni e contrapposizioni, il 2 giugno ci ricorda che si possonoavere idee diverse e continuare a sentirsi parte della stessa comunità. È questo uno dei significati più preziosi della nostra Repubblica: riconoscersi in valori comuni, nel rispetto delle differenze.
Per chiudere, rivolgo un ringraziamento a tutti i funzionari pubblici che dedicano il proprio impegno quotidiano agli altri: i dipendenti comunali, le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile, i docenti e gli educatori, i volontari… tutti coloro che ogni giorno operano al servizio della collettività, perseguendo il bene comune.La Repubblica siete anche voi. Siamo noi.
Buona Festa, viva Matera, viva la Repubblica, viva l’Italia.
Festa della Repubblica. Matera con il tricolore, per la Costituzione
Lo avevamo scritto nel servizio di presentazione