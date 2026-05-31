Festa della Repubblica a Matera.80 anni nel solco dei 21 settembre 1943.

Non dimentichiamolo! E la Città dei Sassi per quanto ha fatto con la ”Liberazione” dall’ occupazione nazista e allo stesso tempo dal regime fascista, prima città del Mezzogiorno a farlo, in quel 21 settembre 1943, pagando un tributo di sangue di vittime civili e militari, ha il dovere di lavorare di più per ricordarlo alle giovani generazioni e a quanti – anche tra vertici di Governo- continua a insistere su una riappacificazione che la storia ha abbondantemente definito. La Repubblica italiana e la Costituzione sono tante parte di una svolta verso la libertà,i diritti, la democrazia, la pace, il primo voto alle donne, che sono tanta parte del Paese. Che si faccia di più a scuola,nella società a far conoscere la Carta Costituzionale, oggetto di attacchi palesi e subdoli di riforme in senso autoritario già viste con il Programma di Rinascita democratica della loggia massonica deviata P2 di Licio Gelli. Matera ricorderà quell’anniversario con una cerimonia in piazza Vittorio Veneto, come accaduto in passato e con il programma riportato nella locandina. Poi l’attribuzione delle onorificenze della Repubblica a rappresentanti delle forze dell’ordine, per gran parte, e degli enti locali.



COMUNICATO STAMPA

2 giugno 2026. Matera celebra gli ottant’anni della Repubblica.

In occasione dell’80° Anniversario della Repubblica Italiana, previsto per il prossimo 2 giugno, la città di Matera celebra uno dei momenti più significativi della nostra storia, in un percorso che unisce memoria, partecipazione e senso di appartenenza.

La cerimonia ufficiale, coordinata dalla Prefettura, avrà inizio alle 9:45 nella suggestiva Piazzetta Pascoli, con il raduno delle Autorità e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Il corteo istituzionale proseguirà fino a Piazza Vittorio Veneto, ove avranno luogo, a partire dalle ore 10:15, gli onori al Prefetto, Maria Carolina Ippolito, l’Alzabandiera e la deposizione della corona di alloro in memoria dei Caduti.

Presenzieranno il Picchetto delle Forze Armate e di Polizia, l’Associazione Musicale e Culturale “Nunzio Vincenzo Paolicelli” e le rappresentanze degli studenti di alcuni istituti scolastici del capoluogo.

Momento significativo sarà la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, cui seguiranno gli interventi della Presidente della Consulta Studentesca, del Sindaco di Matera, del Presidente della Provincia e del Prefetto.



Nel corso della manifestazione, verranno consegnate le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, concesse con decreto del Capo dello Stato a personalità della provincia materana che si sono distinte nel disimpegno di cariche pubbliche, per attività svolte a fini sociali, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere militari e civili.

In particolare, verranno insigniti del titolo di Cavaliere il Dott. Giuseppe CAMPOREALE, impiegato presso la Segreteria istituzionale del Sindaco di Matera, l’Appuntato Scelto Q.S. Giuseppe FERRARA, in servizio presso la Guardia di Finanza di Policoro, la Dott.ssa Nunzia IACOVUZZI, assistente sociale presso l’Azienda Sanitaria Locale di Matera, il Sig. Cosimo Damiano MARTINELLI, assistente amministrativo presso il Comando Militare Esercito “Basilicata”, il Dott. Paolo MILILLO, dirigente della Polizia Locale di Matera, e il Dott. Emilio PIRO, Maresciallo della Guardia di Finanza di Matera.

Il titolo di Ufficiale verrà conferito al Maresciallo Ordinario Giacomo CIPRIANI, Comandante della Stazione Carabinieri di Pisticci.

Un’occasione straordinaria per ricordare la prima volta in cui le cittadine italiane hanno potuto esercitare il suffragio universale, assieme a tutti coloro che hanno combattuto con determinazione per la costruzione di una società nuova, fondata sui valori di libertà, democrazia e pace.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.