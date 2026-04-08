Festa della Polizia venerdì 10 a Miglionico

Una tradizione che continua,inaugurata dall’ex questore di Matera Emma Ivagnes, e ripresa dal successore Davide Della Cioppa, che è quella di portare la Festa della Polizia tra la gente all’insegna del motto ”Esserci Sempre”. Non solo nelle periferie o nei borghi della Città dei Sassi, dove ha sede la Questura, ma anche nei centri della provincia. Quest’anno, dopo la deposizione della corona di alloro ai Caduti del Corpo nel piazzale della Questura, la cerimonia ufficiale del 174 ^ anniversario della fondazione si terrà a Miglionico presso il Castello del Malconsiglio.



QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

Il 10 aprile la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario della fondazione

La cerimonia si terrà al Castello del Malconsiglio in Miglionico

Venerdì 10 aprile, in tutta Italia, la Polizia di Stato celebrerà il 174° anniversario della sua Fondazione. A Matera, la cerimonia avrà luogo al Castello del Malconsiglio in Miglionico, alla presenza delle Autorità locali, civili, militari e religiose e sarà aperta alla partecipazione dei cittadini.

Il programma delle celebrazioni, a cui prenderà parte anche una delegazione dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, prevede due momenti:

– alle ore 9.00, nel piazzale interno della Questura, deposizione di una corona di alloro in memoria dei Caduti della Polizia di Stato;

– dalle ore 11.00, in Miglionico – Castello del Malconsiglio, cerimonia pubblica commemorativa, nel corso della quale saranno consegnati i riconoscimenti conferiti dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza al personale distintosi con merito nelle attività di servizio.

I sigg. giornalisti sono invitati.