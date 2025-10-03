Festa della Bruna . Riconfermato il presidente Caiella

E dopo l’annuncio del tema del bozzetto https://giornalemio.it/cultura/tema-solidale-per-il-carro-della-bruna-2026-anno-del-dialogo-mediterraneo/ per il carro trionfale di cartapesta 2026, del quale pubblichiamo di seguito il comunicato con scadenze e modalità di partecipazione, è giunta anche la riconferma per il prossimo triennio di Bruno Caiella alla guida dell’Associazione ‘’Maria Santissima’’ della Bruna, che si occupa dei festeggiamenti della Santa Patrona e del Patrono Sant’Eustachio. Confermato il detto ‘’non c’è il due senza il tre’’ ed è di buon augurio per l’intenso lavoro che attende quanti sono impegnati, a tempo pieno, nella organizzazione della Festa – perché di tale si tratta- più attesa dai materani e dai turisti, nel solco della fede e della tradizione. Buon lavoro, presidente.

COMUNICATO STAMPA

Festa della Bruna 2026

Proclamato il tema del Carro Trionfale. Confermato il Presidente Bruno Caiella per il terzo mandato

Fede – Tradizione – Innovazione. Giovani al centro. Avvio del percorso verso la candidatura UNESCO.

Matera, 3 ottobre 2025 – Oggi Matera rinnova un patto con la propria storia. L’Associazione Maria SS. della Bruna proclama il tema del Carro Trionfale 2026. Confermato il Dr. Bruno Caiella alla Presidenza per il terzo mandato. È una scelta che unisce cuore e responsabilità: custodire ciò che siamo, mentre costruiamo con coraggio ciò che saremo. La Festa della Bruna è la nostra lingua comune: identità viva, comunità in cammino, servizio concreto.

Il tema 2026: quando il Vangelo diventa forma, colore, gesto

Il Carro 2026 nasce da una pagina che non smette di interrogarci:

«Io, il Signore e Maestro, ho lavato i piedi a voi, dunque anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri» (cfr. Gv 13,14).

In queste parole c’è l’essenza della nostra Festa: umiltà che si fa stile, pace che si fa responsabilità, rispetto e solidarietà che diventano impegno quotidiano. Il Carro sarà l’architettura di questo messaggio: una bellezza che educa, un’opera che invita a chinarsi per rialzare, a servire per guidare, a trasformare la devozione in scelta di vita.

Continuità che apre il futuro: il terzo mandato di Bruno Caiella

La riconferma di Bruno Caiella non è solo continuità istituzionale: è la promessa di un metodo e di una visione che tengono insieme la radice e il domani. Nei prossimi tre anni la rotta è chiara:

Fede – Tradizione – Innovazione non come parole giustapposte, ma come un unico respiro: la Fede che accende la Tradizione, la Tradizione che genera Innovazione.

Giovani non spettatori, ma protagonisti: nell’organizzazione, nella comunicazione e nell’innovare una festa secolare. La Festa cresce quando affida futuro e fiducia alle nuove generazioni.

Candidatura UNESCO come orizzonte condiviso: un percorso serio, partecipato, per riconoscere e far riconoscere il valore universale della nostra celebrazione.

Il tema del Carro 2026 è il filo che lega questa visione: il “grembiule” del servizio diventa linguaggio artistico, il gesto di lavare i piedi diventa progetto culturale. Servire significa innovare senza snaturare, aprire senza disperdere, accogliere senza perdere l’essenziale. Così la Festa continua ad essere scuola di comunità e cantiere di bellezza.



Bruno Caiella, Presidente: «Ripartiamo dal Vangelo che ci chiede di servire. Con i giovani al centro e una tradizione che non si consuma ma si rigenera nell’innovazione, lavoreremo uniti per il bene della nostra comunità. Con umiltà, competenza e passione intraprenderemo il cammino verso la candidatura UNESCO. Saranno tre anni straordinari: insieme, all’altezza della storia che portiamo.»

Bando – Carro Trionfale 2026

Categoria COSTRUTTORI

L’Associazione Maria SS. della Bruna, con sede in Piazza Duomo 7, Matera, indice la selezione per il progetto e la realizzazione del Carro Trionfale 2026: un’opera in cartapesta su supporto ligneo che dovrà essere ultimata entro il 15 giugno 2026. Il tema è quello evangelico di Gv 13,14, al quale i progetti dovranno attenersi integralmente; una relazione esplicativa è messa a disposizione nell’Allegato “A”.

La presentazione dei plichi avviene in forma anonima e termina venerdì 21 novembre 2025 alle ore 20:00. È possibile consegnare a mano presso la sede operativa di via San Francesco d’Assisi 4, Matera nei giorni 19, 20 e 21 novembre, nelle fasce 10:00–12:00 e 18:00–20:00. L’invio tramite raccomandata o corriere è sconsigliato, per evitare ritardi o segni che possano compromettere l’anonimato.

Sul piano tecnico, ogni candidatura deve includere un bozzetto 50×70 cm, originale e privo di firma o segni, accompagnato dagli elaborati aggiuntivi inseriti in busta “A”. Il progetto dovrà prevedere almeno 10 sculture a tutto tondo (di cui 4 collocate nella parte centrale) e almeno 14 angioletti a tutto tondo. È inoltre obbligatorio un elemento scultoreo sull’architrave della porta posteriore del carro, destinato al futuro museo. L’intero plico va confezionato secondo le modalità dell’Art. 5, con buste “A” e “B” e osservanza rigorosa dell’anonimato.

I lavori saranno valutati da una Commissione esterna composta da cinque membri (un/una esperto/a teologico e quattro professionisti in ambito artistico/architettonico), alla presenza di un notaio. I criteri di giudizio privilegiano l’aderenza al tema, l’armonia compositiva e stilistica e la qualità scultorea e pittorica.

Al progetto vincitore è riconosciuto un compenso di € 42.000 + IVA. È previsto inoltre un premio incentivante fino a € 5.000 + IVA, legato alla qualità dell’opera e alle migliorie concordate. Al secondo e terzo classificato spettano rispettivamente € 500 + IVA e € 250 + IVA. Al termine, al vincitore è richiesta la miniatura in scala 1:10 del Carro, fedele all’originale, con un compenso di € 3.000 + IVA alla consegna entro il 1° ottobre 2026.



Categoria AMATORI

Accanto ai Costruttori, il bando apre uno spazio creativo agli Amatori (inclusi i minorenni dai 14 anni e le classi scolastiche): è richiesto un bozzetto 50×70 cm anonimo, corredato da una breve relazione non firmata e da un’unica busta interna con le generalità firmate (per i minorenni, Allegato “H”). A tutti i partecipanti è riconosciuta una targa e un piccolo dono, a testimonianza del valore educativo e comunitario del loro contributo.

Dove reperire il bando completo

Il testo integrale con gli Allegati A–H è disponibile sul sito www.festadellabruna.it e presso la sede operativa in via San Francesco d’Assisi 4, Matera. Per chiarimenti al pubblico, la sede è aperta ogni venerdì e sabato dal 21 ottobre al 16 novembre 2025, dalle 18:00 alle 19:00.

L’Associazione Maria SS. della Bruna promuove e tutela la Festa del 2 luglio, patrimonio identitario di Matera, coniugando devozione, arte e partecipazione. Attraverso il Carro Trionfale e le opere dell’anno, la comunità custodisce una tradizione secolare capace di parlare al presente e di educare al futuro.

ASSOCIAZIONE MARIA SS. DELLA BRUNA

Il Presidente

Dr. Bruno Caiella