Festa della Bruna. Pronti a fare ” Ooooh !” sotto le luminarie

Siamo per la tradizione e contrari a forzature e accostamenti temporali che appartengono ad altre stagioni dell’anno. La Festa della Bruna entra nel vivo con la visita al carro trionfale alla ”fabbrica” del rione Piccianello, dove sono visibile interessanti mostre tematiche, e domani- domenica 29 giugno, ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo- l’accensione delle luminarie lungo il percorso che dal rione Piccianello, passa per piazza Vittorio Veneto fino a via Duomo. E quest’anno con la novità dell’allestimento, per la prima volta della ditta De Filippo del Casertano. Senza dimenticare, con l’apporto di “Miky & RoArtevents”, per le vie del centro storico, la seconda edizione di “Luminarie in movimento”: una suggestiva parata di artisti e trampolieri luminosi. Eventi preceduti dalla sfilata dei cavalieri in costume in partenza da piazza papa Giovanni XXIII al rione Spine Bianche. E l’acuto dei materani, soprattutto, per esclamare stupore e felicità per un appuntamento che avrà fasi interessanti nella giornata ”piena” del 2 luglio. Ma non dimentichiamo la Patrona, Maria Santissima della Bruna, con il nuovo abito e le corone. Tanta curiosità e fede. Ma c’è tempo per parlarne.



COMUNICATO STAMPA

Matera si prepara al suo Capodanno

Tra cavalieri e luci fino allo “strazzo”, la città entra nel vivo

della Festa della Bruna

Matera, 28 giugno 2025 – Dal 29 giugno al 2 luglio, Matera si accende. Inizia il countdown verso il giorno più lungo e più atteso dell’anno, con un fitto calendario di eventi che coinvolgerà l’intera città in un crescendo di emozioni, tra rituali antichi e coinvolgenti manifestazioni popolari.

Domenica 29 giugno, si entra ufficialmente nel clima della Festa con due appuntamenti molto attesi. Dalle ore 20:30 si svolgerà la tradizionale sfilata dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna, che sfileranno tra due ali di folla, in un percorso ad anello da piazza Giovanni XXIII. In serata, alle 21:00 in Piazza Vittorio Veneto, l’atmosfera si farà ancora più suggestiva con la cerimonia di accensione delle spettacolari luminarie artistiche, accompagnata dal concerto bandistico. Inoltre, in occasione dell’accensione delle luminarie, la “Miky & RoArtevents” propone, per le vie del centro storico, la seconda edizione di “Luminarie in movimento”: una suggestiva parata di artisti e trampolieri luminosi, per condurre il pubblico in un emozionante viaggio di luci.

Spettacolo di luminarie – Attesissimo il grande evento di accensione delle luminarie. Affidate alla storica ditta campana De Filippo, le installazioni luminose dell’edizione 2025 sono pronte a stupire: circa 500.000 lampadine LED, 1,5 km di arcate floreali, 350 quintali di legno lavorato, in uno stile elegante e leggero ispirato anche all’arte del merletto lucano. Un progetto luminoso e artistico che fonde tradizione e tecnologia. Il nuovo impianto garantirà una luminosità superiore con un risparmio energetico del 95%, in linea con i valori di sostenibilità e bellezza.



Lunedì 30 giugno, la città continuerà a respirare l’atmosfera della Festa. Da segnalare in particolare, alle 16.30 la Giornata diocesana dei bambini, con l’accoglienza della Sacra Immagine di Gesù Bambino, seguito da momenti musicali e religiosi che faranno da preludio ai due giorni centrali, l’1 e il 2 luglio, cuore pulsante della Festa.

Martedì 1° luglio – “Giorno della Città” che incorona la Vergina della Bruna

Una giornata densa di appuntamenti quella del 1 luglio. Fra gli appuntamenti di spicco alle 10:20, da piazza Giovanni XXIII a piazza Sedile, si svolgerà la Sfilata dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna. Seguirà alle 11:00 la Cerimonia dell’omaggio floreale del Sindaco alla Madonna (Basilica Cattedrale), alla presenza delle autorità civili e religiose, della Cavalcata e delle bande musicali.

Il momento più solenne e carico di significato della giornata sarà però alle 19:00 in Piazza Duomo, quando l’Arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo presiederà la Solenne Celebrazione Eucaristica con l’Incoronazione della Madonna della Bruna e del Bambino. Un atto liturgico denso di spiritualità, reso possibile dalla generosità del popolo materano che ha contribuito alla donazione delle nuove Corone della Vergine e del Bambino, dopo il furto avvenuto 40 anni fa (la raccolta fondi per questo scopo va ancora avanti).

Al termine della Celebrazione Eucaristica, si svolgerà uno spettacolo emozionale di luci ed effetti scenici a cura della ditta “Pirotecnica Colangelo Fireworks”.

A seguire, la sacra effigie sarà traslata in processione verso la Chiesa di San Giuseppe alle Monacelle (via delle Beccherie), dove rimarrà esposta alla venerazione dei fedeli.

Dalle 20:30, concerto bandistico in Piazza Vittorio Veneto a cura dell’Orchestra G. Ligonzo della Città di Conversano con il Direttore d’Orchestra M° Angelo Schirinzi, e a mezzanotte partirà il countdown per il “Capodanno di Matera” che scandirà l’arrivo del giorno tanto atteso.

Mercoledì 2 luglio – Il giorno della Festa

La giornata inizierà prestissimo, con la Santa Messa alle ore 4:30 nella Basilica Cattedrale, seguita dalla suggestiva Processione dei Pastori (ore 5:30), che attraverserà le vie della città tra spettacoli pirotecnici (batterie), preghiere e il suono delle campane.

Alle ore 9.00 inizierà la suggestiva cerimonia della Vestizione del Generale dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna presso Palazzo Lanfranchi (Chiesa della Madonna del Carmine). Alle 10:00, il Generale assumerà il comando dell’intera Cavalcata di Maria SS. della Bruna, che percorrerà le vie principali, accompagnata dalle bande musicali e dal fervore popolare.

In serata, dalle ore 20:00, prenderà il via la Solenne Processione di Maria SS. della Bruna sul Carro Trionfale (partenza dal Capitolo Cattedrale), che attraverserà l’intera città per poi compiere i tradizionali Tre Giri in Piazza Duomo (intorno alle ore 22:00). A seguire, l’attesissimo e travolgente momento dello Strazzo del Carro, in Piazza Vittorio Veneto, in cui il manufatto in cartapesta sarà assaltato e distrutto dai fedeli in uno dei riti più potenti e identitari del Sud Italia.

Chiuderà la giornata lo spettacolo pirotecnico visibile dalla Murgia e sui suggestivi Sassi patrimonio Unesco, a suggello di una celebrazione che ogni anno rinnova un legame profondo tra fede, storia e popolo.



Sarà possibile assistere ai momenti principali della serata del 2 luglio anche dai maxi schermi posizionati in numerosi punti strategici della città: Inizio via Annunziatella (area antistante rotatoria); Via Annunziatella (altezza fontanino); Via don Minzoni (zona antistante Camera di Commercio); Piazza Vittorio Veneto (fontana Ferdinandea); Piazza Vittorio Veneto (Belvedere Guerricchio); Piazza San Francesco (altezza banca BPER).

La festa della Bruna è organizzata dall’Associazione Maria SS. della Bruna, in collaborazione con la Diocesi di Matera-Irsina e sotto la guida del Vescovo. L’evento si realizza con il patrocinio di Comune e Provincia di Matera, Regione Basilicata, Camera di Commercio, APT Basilicata, Ente Parco della Murgia, Diocesi di Matera-Irsina.

