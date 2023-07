Festa della Bruna: nessuna meraviglia per la discussione prima, durante e dopo la festa

E mentre si consuma quel pizzico di delusione conseguente alla conclusione della festa della Bruna e allo stesso tempo la voglia rimettersi a lavorare per l’edizione dell’anno prossimo, sono tante le voci che hanno manifestato perplessità sulla edizione 2023, come ben testimoniato dagli articoli di Franco Martina su Giornalemio.it. Abbiamo ricevuto e pubblichiamo volentieri, il seguente contributo inviatoci da Francesco Paolo Francione:

“La festa della Bruna 2023″

“Potremmo ripetere, a conclusione della festa, “niente di nuovo sotto al cielo” , oppure, ricordando Eraclito, tutto si rinnova e cambia, nel perenne fluire delle cose.

In ansia per timore che i fuochi pirotecnici non potessero svolgersi nel paesaggio sublime di Murgia Timone, poi riconoscenti alle Autorità competenti che sono riusciti a comporre tradizione e rispetto dell’ambiente. O, forse, potrebbero aver chiuso un occhio, come accadde nel 1854, 170 anni fa, quando il vescovo Antonio Di Macco dovette affrontare il problema dei fuochi che un reale decreto <vietava di fare simili spari nell’abitato> e quello del finanziamento della festa, con il contributo del Capitolo e del Comune, poiché già allora < i tempi muovevano avversi alle chiese>.

< Si accomodò pure l’altro punto insorto per parte della Polizia , riguardante l’incendio dell’artificio, che atteso un real decreto che vietava di fare simili spari nell’abitato, si ordinava che il Procuratore della Bruna vi si avesse dovuto uniformare. L’accomodo si fu che si sarebbe chiuso occhio con eseguirsi il solito tanto rispetto alla piazza della Chiesa che a quella del Pubblico>. ( F.P. Volpe, Proseguimento della Storia di Matera. Ediz. Libreria Cifarelli, p.68). Nessuna meraviglia quindi se la discussione continua prima durante e dopo la festa, per preparare la prossima edizione che sarà più bella di quella appena passata. La Tradizione, infatti, è senza dubbio elemento fondamentale dell’identità di una città, ma questa, l’identità, non si esaurisce nella Tradizione, se non in una continua e inarrestabile evoluzione.

Come gli anni dell’infanzia e della gioventù costituiscono, per una persona, memoria identitaria nella vecchiaia che avanza, ma è vana, se non patetica, la pretesa di emozionarsi come allora, guidando alle giostre la macchina da scontro o facendo i capricci dinanzi alla bancarella degli occhialini e dei giocattoli, così non può restare uguale a quella degli anni ‘50 la processione dei pastori, oggi, in assenza dei pastori e dei Sassi che abitavano: e infatti la si rievoca con simpatici attrici e attori che forse le pecore hanno visto solo nei film.

Nè la devozione verso la Vergine assomiglia, oggi, a quella di un popolo contadino, poiché non si vedono più un carro o un mulo che attraversino via XX settembre alle prime luci dell’alba, dopo l’ultimo fuoco, per raggiungere la campagna ove i lavori frenetici della mietitura erano stati interrotti per poche ore. E non saranno, credo, gli < Evviva Maria > , per quanto gridati a gran forza, a scuotere le menti in una società chiassosa e secolarizzata.

Gli squilli della tromba, oggi come ieri, provocano grandi emozioni, ma la suonata di Stachiuccio Barbaro e il gruppo di persone che lo applaudiva e lo sollecitava dal muretto a fianco la farmacia D’Aria, ( Ueh, Stachiic, fat sent, sint u moggh, Stachiuccio, fatti sentire, sei il migliore !), non ci sono più e vivono solo nel nostro ricordo.

Fino a ieri sarebbe stato del tutto inimmaginabile che a progettare e costruire il carro fossero delle donne, o che nella ricca sfilata di cavalieri ci fossero bambini e ragazze avvenenti poco più che adolescenti: oggi, con stile e colori nuovi, quattro donne hanno rappresentato il ruolo della donna e della Madonna nella società moderna : un ruolo che risponde da molti secoli alle umane esigenze di protezione (“ La tua benignità non pur soccorre/ a chi domanda, ma molte fiate/ liberamente al dimandar precorre”. ), al bisogno insopprimibile di salvaguardare la pace quando si annunciano tempi di smemoratezza e d’ irrazionalismo, di furore bellicistico e di indifferenza dinanzi alle quotidiane tragedie.

Il dialogo tra autorità civili e religiose, un comitato rappresentativo della città, potranno programmare, anche per il futuro, la migliore possibile combinazione tra il rispettoso ossequio alla tradizione e gli inevitabili mutamenti socio-culturali, mai derogando, naturalmente, all’obbligo di garantire la sicurezza dei cittadini.

Cosicchè, coloro che non concepiscono la festa della Bruna senza lo < strazzo > del carro o senza i fuochi pirotecnici, potrebbero immaginare una futura edizione della festa in cui il significato più plausibile di quel rito, la ribellione ai soprusi del Potere, possa essere espresso con modalità diverse, e i fuochi pirotecnici possano essere sostituiti da un divertente gioco di luci.

Nessuno sgarbo alla Madonna, ma solo un opportuno adeguamento a nuove sensibilità culturali. Tra cento anni, naturalmente.

Francesco Paolo Francione

3 luglio 2023