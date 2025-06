Festa della Bruna, l’Ente Parco della Murgia Materana fra i Soci Promotori

L’Ente Parco della Murgia Materana entra a far parte del Comitato Soci Promotori della Festa della Bruna, che ha approvato ufficialmente l’adesione, nominando Gaspare L’Episcopia come rappresentante dell’Ente Parco nel Comitato dei Soci Promotori.

L’Ente Parco va quindi oggi ad arricchire la schiera degli storici soci promotori: Arcidiocesi Matera-Irsina, Capitolo Cattedrale di Matera, Parrocchia Cattedrale, Associazione Diocesana di Azione Cattolica, Clero cittadino, Comune di Matera, Provincia di Matera e Camera di Commercio di Basilicata.

Un’adesione che accresce il valore della Festa della Bruna, da sempre fulcro di cultura, storia, spiritualità e territorio materano. L’Ente Parco, che ha fra i suoi scopi la tutela e la valorizzazione dell’area dei Sassi, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità Unesco, sposa quindi il valore della Festa della Bruna e sostiene l’iniziativa della candidatura dell’evento a Patrimonio Immateriale Unesco.

Le ragioni di questo sodalizio sono nell’elenco degli obiettivi e degli scopi delle due entità, che da oggi camminano insieme. Nel Parco della Murgia Materana sono numerosi infatti i siti rupestri, costituiti da chiese, cripte, cenobi, contenenti immagini mariane o di santi che documentano una plurisecolare religiosità popolare radicata nel territorio gestito dall’Ente. Questo aspetto e l’auspicato e atteso riconoscimento Unesco per la Festa, rappresentano una comunanza di interessi, obiettivi e valori, da cui potrebbero derivare reciproci vantaggi, per la crescita del Parco così come dell’evento simbolo della comunità materana.

Il presidente Bruno Caiella e l’intero Consiglio di Amministrazione danno il benvenuto all’Ente Parco della Murgia Materana nel Comitato Soci Promotori.

“Siamo lieti di entrare a far parte del Comitato Soci Promotori della Festa della Bruna, – commenta Giovanni Mianulli, presidente del Parco della Murgia Materana – un’iniziativa che rafforza il nostro impegno nella tutela e valorizzazione del territorio. Questa collaborazione è un passo importante per promuovere la cultura e le tradizioni di Matera, in linea con gli obiettivi del nostro Parco”.

