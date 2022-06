Festa della Bruna. Il programma ufficiale lunedì 20 giugno

…e in attesa della ufficialità su due questioni: spettacolo di fuochi di artificio nella notte del 2 luglio, e sul divieto per un numero limitato di cavalieri di scortare il carro fino a piazza Vittorio Veneto, per l’assalto e lo strappo. Le voci si rincorrono, tra silenzi e prese di posizione, affinchè la ‘tradizione” sia rispettata come ripetono in tanti. Ma ci sono aspetti normativi nel primo caso e di sicurezza (gli stessi che hanno fatto optare per la processione dei pastori nei borghi, anzicchè nei Sassi) da rispettare e con tutte le attribuzioni di responsabilità da tenere in considerazione. Ore cruciali e non sappiamo se la Madonna della Bruna riuscirà a fare il miracolo. Aspettiamo.

Lunedì 20 giugno, intanto, l’Associazione Maria Santissima della Bruna ha convocato in Municipio la conferenza stampa per illustrare il programma ufficiale. Ed è quello che conterà. Ad Illustrarlo il presidente Bruno Caiella e il delegato arcivescovile don Francesco Dimarzio, L’evento potrà essere seguito attraverso una diretta in streaming.