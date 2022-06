Festa della Bruna. Il giorno più iconico…comincia con ”la B”

I volontari dell’associazione ” Maria Santissima della Bruna”’ e le ditte coinvolte, per questa o quella incombenza, in vista della visita al carro trionfale per la serata di giovedì 23 giugno, stanno contribuendo a fare della piazza del Carro trionfale un luogo identitario della festa. E così dopo la pulizia straordinaria, la sistemazione di luci è toccato anche alla cartellonistica. Due su tutte. Una è della campagna di comunicazione dell’Associazione incentrata sul ” Giorno più iconico” e l’altra di Ego italiano che insiste sulla lettera ”B” come Bruna : La BBrn,La calvchet, la Prgssiòn e la Post o’ firn (Madonna della Bruna, La cavalcata, la Processione e la pasta al forno. E all’interno? Ne riparliamo stasera: luci, colori e il manufatto di cartapesta, in silenzio da due anni, realizzato da Eustachio Santochirico.