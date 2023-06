Festa della Bruna: il 21 giugno presentazione dell’opuscolo della festa

Mercoledì 21 giugno 2023, alle ore 10.30, presso l’Openspace di APT Basilicata ubicato in Piazza Vittorio Veneto, nell’ambito del progetto denominato “Il cantiere del carro trionfale della Madonna della Bruna – Edizione 2023”, verrà presentato l’opuscolo che descrive in dettaglio il carro trionfale della corrente edizione della festa della Bruna. Inoltre, sarà inaugurata una mostra, allestita nel medesimo luogo, che presenterà, con scatti fotografici di Enzo Ribatti e con prototipi in argilla e cartapesta delle sculture e decori collocati sul carro, aspetti significativi del processo di realizzazione del medesimo. La mostra, che potrà essere visitata fino al 31 luglio 2023, verrà arricchita, dopo il rituale “strazzo” della sera del 2 luglio, con sculture in cartapesta che saranno conquistate da alcuni assalitori.

L’iniziativa culturale è stata attuata grazie alla fattiva collaborazione dell’ATI Welcome di APT Basilicata, gestore dell’Openspace, nonché delle autrici del carro 2023 Luigia Bonamassa, Annalisa Di Gioia, Laura D’Ercole, Elena Mirimao e dei loro diretti coadiutori Giuseppe Di Cuia e Giovanni Bruno.

Oltre le tante iniziative culturali, quest’anno, l’Associazione Maria SS. della Bruna propone il gioco Fantabruna: una iniziativa legata alle emozioni del 2 Luglio e che speriamo possa favorire la partecipazione e la crescita del “sentimento” tra i più giovani che seguono dal vivo e sui social media la Festa della Bruna. Il regolamento completo, i protagonisti del gioco, i punteggi ed i premi in palio sono già disponibili sul sito ufficiale www.festadellabruna.it nella sezione dedicata all’Edizione 2023.