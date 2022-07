Festa della Bruna. I Premi della Lotteria

Un po’ di pazienza, controllate con calma e se avete vinto presentatevi per ritirare il Premio della X Lotteria ” Maria Santissima della Bruna 2022”. L’associazione ha proceduto alla estrazione dei biglietti. Auguri a quanti sono stati baciati dalla fortuna. Per gli altri non resta che ritentare e sostenere, non dimentichiamolo, la Festa.

X LOTTERIA “MARIA SS. DELLA BRUNA” – ANNO 2022

PIAZZA SAN FRANCESCO D’ASSISI 08/07/2022

ELENCO PREMI MAGGIORI

ESTRAZIONE DESCRIZIONE PREMIO PREMIO SERIE

1° Estratto Macchina da caffè in cialde + 150 cialde “EMMEBI Concessionaria PORTIOLI” 23° Premio ED13

2° Estratto Quadro in foglia oro lavorato a mano, raffigurante la maternità – Pensiero Via A. Olivetti 22° Premio BJ40

3° Estratto Valigia manutenzione Stanley 142 pcs – Edil Loperfido 21° Premio EG06

4° Estratto Quadro su tela 50×70 completo di cornice – Paolicelli Antonio 20° Premio CT44

5° Estratto Quadro Collage 65×48 – Dell’Acqua Giovanni 19° Premio CM03

6° Estratto Collana in Perle – Di Lecce gioielli 18° Premio EB02

7° Estratto capo abbigliamento uomo a scelta – Savino abbigliamento 17° Premio BR20

8° Estratto Orologio da uomo marca Pryngeps Chronograph – Perniola Gioielli 16° Premio BW50

9° Estratto Orologio marca Locman Stealth R – Loglisci Gioielleria 15° Premio BE18

10° Estratto Notebook Lenovo HD 15.6″ con processore Intel N4020 RAM 4GB ED SSD da 256 GB – Masellis 14° Premio FD13

11° Estratto icona Madonna della Bruna – stampa su legno con riporti in argento – Forte Gioielli 13° Premio EM35

12° Estratto Decespugliatore ad asta rigida Honda – Lucana utensili 12° Premio HD03

13° Estratto Lampade artistiche artigianali – La Corte dei Pastori 11° Premio HI16

14° Estratto Opera titolo Modì – soggetto: ispirazione nudo rosso – dimensioni 600×700 – cornice in legno di abete spazzolata e decorata a mano – Falegnameria Colacicco Luca 10° Premio AF41

15° Estratto Quadro raffigrante la Madonna della Bruna in argento 925‰, completo di cornice cm 42×42 – Luigi Sabino Orafo 9° Premio AJ07

16° Estratto Opera intitolata “Astri e Eventi” realizzata dal maestro Ernesto Santos con il metodo del graffito – opera su tela dim. 140×50 – L’Arte in cornice 8 Premio FV43

17° Estratto Orologio unisex marca Gucci – Iacovone Gioielli (Via del Corso) 7° Premio HE15

18° Estratto Caldaia a condensazione marca Bosch 2300 W – Centrotermico 6° Premio AK23

19° Estratto Poltrona Bergè – 2 Motori con alza persona – tessuto antimacchia idrorepellente – Spazio Relax 5° Premio AX25

20° Estratto Garelli Ciclone Sport – 100% Electric – 2 kw – Batteria LI-ion Samsung – 45 km/h – ruote 13″ – Ciclocar 4° Premio EY41

21° Estratto Divano 3 posti pelle in pelle SUAVE 1521 TAUPE SCURO – Calia Italia 3° Premio CI22

22° Estratto Beverly2 – Divano 3 posti in piuma d’oca e tessuto sfoderabile – 2 cuscini – 2 motori elettrici regolabili – EgoItaliano 2° Premio HG45

23° Estratto Autovettura Ford Fiesta 1.1-75CV Titanium Ecoboost 5porte Benzina – Valma srl 1° Premio BW09

ELENCO PREMI MINORI

Nr. Descrizione Premio Offerto da SERIE NUMERO

1 Idea Più Arreda coppia guanciali DZ40

2 La Pignata pizze e bibita x 2 persone EX16

3 La Bottega di Artorella Profumo DT27

4 Interno 24 Candela Yankee Candle CR47

5 La Grotta di Pinocchio Orologio Bartolucci AQ03

6 Idea Più Arreda coppia guanciali piumino BR08

7 Studio d’arte CuCu’ FX11

8 Carro in miniatura Grazia Balice DS34

9 Bracciale donna Effeddi Gioielli DU38

10 BIGIOTTERIA ELISA & JANNA EO17

11 Hemingway’s bottiglia vino BC22

12 Proiettore alogeno Emporio Colucci CI31

13 Profumatore ambiente Visceglia BR40

14 Quadretto raffigurante carro della bruna Felicia Santospirito CX40

15 Tabaccheria Cancelliere Portafogli donna HP07

16 Ascatigno Abbigliamento uomo CN11

17 Idea Più Arreda Guanciale CS17

18 MIDECO’ Ceramica DY34

19 Durante Gallery Quadro DG41

20 Undici Decimi Occhiali CF43

21 Vaso di Terracotta, SOPHY AZ39

22 Cornice a incisione acquerellato a mano raffigurante un paesaggio 30×24 Durante Arte FJ24

23 1 Confezione da 3 bottiglie di vino Le vie del vino FW04

24 Scarpe Sportive da donna + telo mare da bambino Disney Eurospin AI42

25 Orologio da Parete Arredo e Designer (A&D) DF12

26 Emporio Riccardi Trapano a percussione Yamato AK16

27 n.2 casse da 12 pezzi di birra Birrificio Birfoot GL19

28 Bracciale uomo Effeddi Gioielli FH34

29 Emporio Riccardi Levigatrice HM12

30 Artempo Lampada DX41

31 Servizio caffè da 12 persone Cappiello Center House GY12

32 Occhiali da Sole Smalti e Colori GV41

33 Occhiali da sole da donna “Cloe” Ottica Lapacciana Bruna ET23

34 Artempo Lampada FP34

35 Occhiali da sole da donna “Burberry” Ottica Fedele Giudicepietro FV29

36 Occhiali da sole da donna Ottica Mia CE03

37 Poltroncina ergonomica Visceglia AC49

IL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO LOTTERIA Prezzo del biglietto: Euro 5,00 (Cinque/00) cad. I premi maggiori sono riportati sul fronte/retro di ogni singolo biglietto. Tutte le matrici dei biglietti venduti parteciperanno all’estrazione finale dell’8 luglio 2022 alle ore 20,30 in piazza San Francesco d’Assisi a Matera. Parteciperanno alla lotteria 30 premi minori, la cui estrazione avverrà alle ore 20,30 dell’8 luglio 2022 in piazza San Francesco d’Assisi, prima dell’estrazione dei premi maggiori. Il regolamento della lotteria e l’elenco di tutti i premi sono visionabili nella sede dell’Associazione sita in via Alessandro Volta, 24 a Matera. I possessori dei biglietti vincenti potranno richiedere i premi tassativamente entro e non oltre le ore 20,00 del 30 settembre 2022 (termine perentorio), con Raccomandata A.R. in piazza Duomo, 7 – Matera o Raccomandata a mano in via Alessandro Volta, 24 – Matera. La consegna della vettura, primo premio della lotteria, è subordinata alla disponibilità della stessa presso il concessionario. L’eventuale protrarsi dei tempi di consegna, non può essere addebitato in alcun modo a responsabilità del comitato o del concessionario.